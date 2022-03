Kultur & Society

Neue Fastenkrippen und Osterprogramm im ehemaligen Palmenhaus

STEYR. In der Karwoche öffnet die Krippenausstellung im ehemaligen Palmenhaus im Schlosspark ihre Tore. Für große und kleine Gäste sind neben historischen Krippenfiguren aus der Sammlung des Grafen Lamberg und der Steyrer Krippe neue Fastenkrippen aus Haslach an der Mühl zu bestaunen ...

Die Fastenkrippen sind mechanisch bewegt und zeigen Szenen aus dem Leben Jesu sowie Kreuzweg-Stationen. Kinder können die Geschichten dazu in kleinen Büchern nachlesen. Das neue Vermittlerinnen-Team des Stadtmuseums Steyr hat für Familien ein Aktiv-Programm mit Rätseln und Spielen rund um das Osterfest vorbereitet. „Ostern verbinde ich immer mit der Freude am Suchen und Entdecken. Heuer warten erstmals kleine Überraschungen für Fans vom Osterhasen im Palmenhaus“, so Stadträtin Katrin Auer. Sie lädt Mädchen und Buben dazu ein, die Fastenkrippen zu bestaunen und zu schauen, was sich in den Osterkisten für sie verbirgt.



Die Ausstellung mit den Mitmach-Stationen ist von 11. bis 15. April sowie von 19.bis 22. April 2022 von 10 bis 16 Uhr im ehemaligen Palmenhaus kostenfrei zugänglich.