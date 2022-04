Kultur & Society

Yes we care: #NoToWar Demo am Steyrer Neutor

STEYR. Nach dem bundesweiten "Yes We Care Lichtermeer" Ende März, fand diesen Sonntag (3. April) wieder die regelmäßige Torwache beim Neutor statt. Dieses Mal fand die Versammlung im Gedenken an die Opfer in Butscha (Ukraine) statt ...

Spontan wurde "We shall overcome" angestimmt. Die Veranstaltung wurde auch von in Steyr lebenden UkrainerInnen besucht.

Unter folgendem Link finden Sie hilfreiche Infos der Stadt Steyr, wie Menschen aus der Ukraine in Steyr geholfen werden kann, von der Registrierung bis zu Spenden und dem Anbieten privater Unterkünfte: https://www.steyr.gv.at/Hotline_Land_OOe_Nachbarschaftshilfe_fuer_Fluechtlinge_aus_der_Ukraine_