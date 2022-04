Kultur & Society

OÖ Senioren­bund Schiedl­berg freut sich auf die kommenden Ver­anstalt­ungen

SCHIEDLBERG. Die alljährliche Jahreshauptversammlung der OÖ Seniorenbund Ortsgruppe Schiedlberg gab interessante Einblicke in das vielfältige Angebot des Seniorenbundes. Mit einer Vielzahl an durchgeführten Veranstaltungen fehlt es den über 200 Mitgliedern der Ortsgruppe an nichts ...

„Der OÖ Seniorenbund bietet nicht nur Möglichkeiten für Ausflüge, sondern ist auch ein wichtiger Interessensvertreter der Seniorinnen und Senioren. Mein besonderer Dank gilt der gesamten Ortsgruppe für die überdurchschnittlich aktiv gestaltete Mitgliederwerbung. Vielen Dank für euer Engagement und alles Gute für die Zukunft,“ so der Dank von Landesgeschäftsführer BR Mag. Franz Ebner an die gesamte Ortsgruppe.