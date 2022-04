Kultur & Society

Hardegger­hof: Oster­erlebnis für die ganze Familie

RAMINGDORF. Einen Ort der Begegnung schaffen und Kinderaugen leuchten lassen - mit diesen Vorsätzen machte sich Doris Hardegger, 4-fach Mama und Vollblutpädagogin ans Werk und hat ein Oster-Erlebnis für die ganze Familie geschaffen. Am Palmsonntag öffneten sich die Tore des Hardeggerhofs ...

in Ramingdorf, der für kreative Spielgruppen, Töpfernachmittage und natürlich den beliebten Bauernhof-Kindergarten bekannt ist, für ein Osterfest der besonderen Güte. 200 Kinder und ihre Familien verbrachten einen lustigen und abenteuerlichen Nachmitag bei „Gartenfee & Waldkobold“. Geboten wurden u.A. begleitetes Ponyreiten, Eier-Suche, Stallkino mit Popcorn und ein Steckenpferd-Parcours für die kleinen Besucher. Wer sich zuvor angemeldet hatte, konnte ein gefundenes goldenes Ei sogar gegen ein Osternest eintauschen.

Der Hardeggerhof mit seinen vielen Stationen und Waldwegen strahlte trotz anfänglichen Wolken am Himmel durch die Fröhlichkeit der Kinder. Auch die Aussteller des Kreativmarkts freuten sich über die vielen Besucher. Zu den Ausstellern gehörten u.a. Hochey Honig, Kreativ-Werkstatt Doris König, Mühlenwerk.Etageren, Momorie Makramee, Vroni Design, Zauberhaft selbstgemacht und Zwergennaht.

Für Verpflegung sorgten die zahlreichen Unterstützter des Hardeggerhofs mit ihren Kuchenspenden. „Ein derart tolles Projekt kann man nur wertschätzen. Da ist ein Kuchen das Mindeste, was ich beisteuern möchte.“ sagt eine Mutter im Gespräch. Die Besucher waren durchwegs voll des Lobes für die Veranstaltung an sich sowie die Idee und das Engagement hinter „Gartenfee & Waldkobold“ als Ganzes. „Ich bin hin und weg von den vielen positiven Rückmeldungen und freue mich, dass unser Osterfest bei jung und alt so gut ankommt.“ schwärmt Initiatorin, Doris Hardegger.

Während die Kreativmarkt-Aussteller gegen 17.30 zufrieden ihre Tische abräumen, hört man beim Verlassen des Hofs ein Kind zu seiner Mama sagen: „Das war so cool, vielleicht gibt es ja auch ein Sommerfest, dann kommen wir wieder!“ Für Doris Hardegger & ihr Team ist das bestimmt ein Ansporn, denn Kinder mit pädagogisch wertvollem Programm eine Freude zu bereiten, ist ihre Berufung.

Mehr über den Hardeggerhof sowie die zugehörige Tagesbetreuungseinrichtung finden Sie unter www.gartenfee-und-waldkobold.at.

Weiterführende Links zu den Shops einiger Aussteller: