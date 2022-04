Kultur & Society

Inter­natio­naler Künstler­club art/diagonal in der Schloss­galerie

STEYR. 15 Künstlerinnen und Künstler aus der Slowakei, Ukraine, der Tschechischen Republik sowie aus Italien, Deutschland und Österreich zeigen von 27. April bis 21. Mai 2022 unter dem Titel „Kunst ohne Grenzen“ ihre Werke in der Schlossgalerie Steyr. Dem Künstlerclub „art/diagonal“, ...

der seit 1968 existiert, steht der in Steyr geborene Prof. Kurt Freundlinger als Präsident vor. „Kunstäußerung ist Reflexion des Denkens und des inneren Erlebens. Was wir vermitteln können, ist sichtbar machen neuer Zusammenhänge durch Farben, Formen, Gestik, Vitalität und Intuition“, so Freundlinger.

Die bildenden Künstlerinnen und Künstler stellen neben Kreativität einen hohen Anspruch an die formale Gestaltung. Die künstlerischen Arbeiten sind verschieden und haben doch etwas gemeinsam: den Wunsch, in unserer Gesellschaft zu aktivieren und zu verstärken, was bereits begonnen hat - eine Geisteshaltung hin zu neuem Bewusstsein.

Die Ausstellung wird am Dienstag, 26. April 2022, um 19 Uhr von Stadträtin Katrin Auer und Kurt Freundlinger eröffnet.

WANN: 27. April bis 21. Mai 2022, Dienstag bis Sonntag | 10 – 12 und 14 – 17 Uhr

WO: Schlossgalerie Steyr, Blumauergasse 4