21. April: Österreichs wilde Mitte - Am Luchs-Trail mit Gregor Seberg

STEYR-LAND. Gregor Seberg hat eine Mission: Er ist unterwegs am „Luchs-Trail“, dem wohl anspruchsvollsten Weiterwanderweg Österreichs, und er ist auf der Suche nach einem Luchs. Rudi nennt er ihn, einfach mal so. Doch ob Rudi sich blicken lässt? ...

Von Reichraming in Oberösterreich aus geht es in elf Tagesetappen durch zwei Nationalparks - die Kalkalpen in Oberösterreich und das Gesäuse in der Steiermark - bis in die Wildnis bei Lunz am See, in Niederösterreich. Mehr als zweihundert Kilometer und über elftausend Höhenmeter gilt es zu bewältigen. Aber die eindrucksvolle Natur entschädigt für (fast) alles.

Gregor Seberg wandert dabei aber nicht nur auf den Spuren der Luchse. Er erfährt auch, welche Bedeutung der Wald für Tiere und Menschen hat - und wie wichtig es ist, diesen Lebensraum zu schützen. Manchmal, so hört er, ist Naturschutz aber auch purer Zufall, und Glück. Durch den jahrhundertelangen Streit zwischen zwei Klöstern nämlich blieb ein kleines Waldstück unangetastet. So konnte im südlichen Niederösterreich, unweit der Grenze zur Steiermark, der größte zusammenhängende Urwald Mitteleuropas erhalten bleiben.

„Land der Berge“ entführt Gregor Seberg und unsere Zuseher und Zuseherinnen diesmal in „Österreichs wilde Mitte“, auf der Suche nach Ruhe, nach Natur und nach dem Luchs.

WANN: 21. April 2022, 20:15 Uhr.

WO: ORF III