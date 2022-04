Kultur & Society

Töpfern für den gu­ten Zweck: Er­lös an Rotes Kreuz ge­spendet

STEYR/NEUZEUG. Der offene Atelierabend jeden Mittwoch in Beate Seckauers Neuzeughammer Porzellanmanufaktur ist mittlerweile schon schöne Tradition. Seit nunmehr 2 Jahrzehnten hält die Künstlerin damit ein vom Aussterben bedrohtes Handwerk am Leben ...

Auf Initiative der Künstlerin wurde nun an drei Abenden in Folge für den guten Zweck getöpfert und die zahlreich heran geeilten HandwerkerInnen schufen aus von Beate Seckauer bereitgestellten Werkstoffen eine Vielfalt an kreativen Keramikgegenständen – von der Tasse für den täglichen Gebrauch bis zur Dekofigur.

Bei der anschließend ins Leben gerufenen Verkaufsaktion am 2. und 3. April im Neuzeughammer mit Bewirtung durch die Damen des Lions Club Steyr Omnia konnte ein Erlös von 4.000€ lukriert werden, der im Rahmen des Ersthilfeprogrammes für ukrainische Flüchtlinge dem Roten Kreuz Steyr zur Beschaffung notwendiger Erstausstattung und Lebensmittel zur Verfügung gestellt wird.

"Der Lions Club Steyr Omnia bedankt sich bei allen UnterstützerInnen und vor allem bei Clubfreundin Beate für die Initiative!" "Diesem Dank möchten wir uns auf das herzlichste anschließen", fügt Dr. Schneeweiß vom RK Steyr noch hinzu.