Lange Nacht der For­schung bietet span­nende Ein­blicke für Groß und Klein

STEYR. Am Freitag, den 20. Mai ist es so weit: Bundesweit findet wieder die Lange Nacht der Forschung statt. In Steyr laden 11 Aussteller dazu ein, in ihre Welt der Forschung einzutauchen. Groß wie klein erwartet Spannendes. Dabeisein und Mitmachen zahlt sich wieder aus ...

Bei freiem Eintritt öffnen Forschungsinstitutionen, Universitäten, Hochschulen, Kliniken und Unternehmen zur Langen Nacht der Forschung österreichweit ihre Tore. In Steyr spannen die Bildungseinrichtungen HAK Steyr, BRG Steyr und FH OÖ Fakultät für Wirtschaft und Management einen Bogen von vorwissenschaftlichen Arbeiten an den Schulen bis zur Spitzenforschung an der Fachhochschule. Die Unternehmen Bioenergie Steyr, BMW Group Werk Steyr, Cosmo Consult, ESS, Profactor, Steyr Automotive und TIC Steyr gewähren Einblicke von der Grundlagenforschung bis hin zu Leitprojekten der anwendungsorientierten Forschung und erfolgreichen Innovationen. Auch der Verein Steyr-Werke ist dabei und führt in die Möglichkeiten des Makerspaces ein.

Die Lange Nacht der Forschung 2022 bietet eine große Vielfalt an Themen, sodass für alle etwas dabei ist. Hier treten Wissenschaft und Forschung in Dialog mit der Gesellschaft – auf innovative, verständliche und unterhaltsame Weise. Erfahren Sie mehr über Roboter, 3D-Scan und 3D-Druck, Augmented und virtuelle Realität, Künstliche Intelligenz, Zero Emissionen und Green Deal, die Mobilität der Zukunft, Simulationen, Datenspeicherung, Interkulturelle Unterschiede, Logistik und Produktionsplanung und vieles mehr.

Auch Bürgermeister Markus Vogl freut sich auf die Lange Nacht der Forschung 2022: „Dieser Abend bietet insbesondere jungen Menschen eine optimale Gelegenheit, in Unternehmen und ihre spannenden Forschungsfelder hineinzuschnuppern. Forschung wird hier hautnah und lebendig vermittelt.“ Das TIC Steyr, Kooperationspartner der Langen Nacht der Forschung, hat für 2022 ebenfalls besondere Highlights geplant. „Vorab sei nur verraten, dass wir hier ein CoderDojo Special planen“, sagt Geschäftsführerin Daniela Zeiner.