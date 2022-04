Kultur & Society

Erste Ein­blicke in das Rahmen­programm des Musik­festival Steyr

STEYR. In seiner 28. Spielsaison wartet das Musikfestival Steyr bereits zum dritten Mal in Folge mit einer Weltpremiere auf. Nach den durchschlagenden Erfolgen des weltweit ersten Jukebox-Musicals „Musical Fever“ und der Neuinszenierung des Musical-Klassikers „Der Mann von La Mancha“ steht heuer erstmals seit langem kein Musical, sondern niemand geringerer als die „Königin der Operette“ höchstpersönlich im Zentrum des Festivalsommers ...

Einen ersten Vorgeschmack, worauf sich eingefleischte Operetten-Fans mit „Die Fledermaus – Reloaded im Janoska Style“ freuen dürfen, gibt Intendant Karl-Michael Ebner im Rahmen einer Pressekonferenz am Mittwochvormittag in den Räumlichkeiten der Sparkasse Oberösterreich in Linz: Neue Dialogfassung, ein Wechselspiel der Rollen und ein rundum erfrischtes, peppiges musikalisches Arrangement vom international gefeierten Janoska Ensemble versprechen Kulturgenuss vom Feinsten, wenn Publikumslieblinge wie Grammy-Preisträger Herbert Lippert die neugewandete Kult-Operette von 21. Juli bis 6. August im Steyrer Schlossgraben zum Besten geben. Startenor Günther Groissböck und Gernot Kulis runden das Festivalprogramm mit Konzert- und Kabarettabenden ab.

Operetten-Klassiker neu gedacht

Bereits seit 148 Jahren wird das Verwirrspiel rund um Gabriel von Eisenstein (Herbert Lippert), das als Höhepunkt der „Goldenen Operettenära“ gilt, auf den Bühnen der Welt aufgeführt. Höchste Zeit, der „Fledermaus“ neuen Schwung zu verleihen und die Geschichte neu zu erzählen. Regisseurin Susanne Sommer gibt dem Klassiker mit fundamentalen Neuerungen eine erfrischte Struktur und holt sie in die heutige Zeit. Schauplatz von „Die Fledermaus – Reloaded im Janoska Style“ ist ein Theater, das bereits seit mehreren Jahren seine Pforten geschlossen hat. Die Akteure schlüpfen dabei je nach Lust und Laune in andere Rollen und erfinden diese neu. So versteckt sich beispielsweise das Kammermädchen Adele – dargestellt von Stephanie Fritz und Martina Dorak – als Frosch (Martina Dorak), um dem klassischen Rollenbild der Frau zu entfliehen und den Erwartungen der Männerwelt nicht gerecht werden zu müssen. In die Rolle des Doktor Falke, Fadenzieher des Abends, schlüpft Josef Luftensteiner, Andrea Purtic mimt als Prinz Orlofsky den Gastgeber des bunten Treibens und Publikumsliebling Daniel Ohlenschläger Gefängnisdirektor Frank. Stephanie Fritz übernimmt neben der Adele zudem die Rolle der Rosalinde und auch Christian Drescher wird als Alfred und Doktor Blind mit einer Doppelrolle an insgesamt neun Abenden mit Unterstützung des Europaballett St. Pölten auf der Bühne des Steyrer Schlossgraben zu sehen sein.

Hinter den Kulissen setzt Intendant Ebner auf ein hervorragend eingespieltes Team: Auch heuer zeichnet Georg Lindorfer wieder für die Gestaltung des Bühnenbilds verantwortlich, Designerin Onka Allmayer-Beck für die passenden Kostüme der Akteure.

Vielseitiges Rahmenprogramm, das begeistert

Mit Konzert-, Kabarett- und Kinoabenden zeigt sich das Rahmenprogramm heuer so vielfältig wie nie zuvor. Den Auftakt macht Österreichs wohl gefürchtetster Anrufer Gernot Kulis. Am 26. Juli bedankt sich der Comedian zur Feier seines 20-jährigen Radio-Jubiläums mit einer exklusiven Ö3-Callboy-Live-Show bei seinen Fans und lässt hinter die Kulissen blicken. Am 31. Juli bringen Günther Groissböck und Karl-Michael Ebner mit „Gemischter Satz“ das Wiener Lied in den Steyrer Schlossgraben. Mit Duetten wie „Der Weana geht ned unter“ und „Unser Vater is a Hausherr“ blicken die Künstler in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, in der das Wiener Lied seinen Höhepunkt feierte. Für beschwingte Abwechslung sorgt das mehrfach ausgezeichnete Janoska Ensemble am 3. August. Sie präsentieren ihr neues Tourneeprogramm „THE BIG B‘S“, das mit Kompositionen von Bizet, Brahms, Beatles, Bach, Beethoven und Bartók unterschiedlichste musikalische Universen im unverkennbaren „Janoska Style“ verbindet.

Im August verwandelt sich der Steyrer Schlossgraben in Zusammenarbeit mit dem Citykino Steyr an insgesamt sechs Abenden zur großen Freiluftbühne für Cineasten. Das Programm des diesjährigen „Kino unter Sternenhimmel“ (https://www.musikfestivalsteyr.at/programm-und-tickets/kino-unter-sternenhimmel/) wird im Juni bekanntgegeben.

Bistro-Atmosphäre im Steyrer Schlossgraben

Auch heuer präsentiert sich der Steyrer Schlossgraben in der beliebten Bistro-Atmosphäre. Die Besucher nehmen auf Tischen mit maximal vier Sitzplätzen und entsprechend großzügigem Abstand zueinander Platz. Während der Vorstellung werden Getränke und Snacks an den Tischen serviert, die über das eigene Smartphone bequem vom Tisch aus beim Catering bestellt werden können. Besucher, die den Abend beispielsweise mit einem gemütlichen Glas Sekt aus dem Hause Szigeti ausklingen lassen möchten, steht das Catering auch nach Vorstellungsende zur Verfügung.

Nähere Informationen zu Programm, Terminen, Tickets sowie den VIP Packages und eigens geschnürten Festivalpackages samt Hotelübernachtungen

