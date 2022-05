Kultur & Society

31. Styraburg Festival: Früh­lings­wind un­be­rechen­bar

STEYR. Mit der Eröffnung der Neuen Schlossgalerie präsentiert das 31. Styraburg Festival mit neunzehn international gefragten KünstlerInnen eine Ausstellung, zwei Lesungen und drei Konzerte ...

Geigenvirtuosin Catherina Lee, Bürgermeister Markus Vogl und Kunsthistoriker Martin Miersch eröffnen die Styraburg-Gala am 5. Mai um 19:00 Uhr bei freiem Eintritt. Die Ausstellung Paint it Black zeigt die bildkünstlerischen Stationen von Hapé Schreiberhuber in San Francisco, New York, Barcelona, Palermo, Hampi (Indien) und Stone Town (Tansania), Fotografien von Yasinta Balama und Steinskulpturen von Christian Strutzenberger erweitern die Kunstausstellung.

Ein großer Johannes-Brahms-Sonatenabend für Klavier und Violine des Duos Nami Ejiri (Klavier) und Mitsuru Shiogai (Violine) am 6. Mai um 19:30 Uhr - sowie ein Klavier Rezital am 8. Mai um 19:30 Uhr von Anastasia Huppmann stehen am Programm der Kammermusik, beide Konzerte finden mit einem Fazioli–Flügel F 278 in der Neuen Schlossgalerie statt.

Es folgt ein Kombinationsprogramm am 7. Mai um 19:30 Uhr (in der Schlossgalerie) von Literatur eines Stefan Zweig (aus den Sternstunden der Menschheit) mit dem Burgschauspieler Hans Dieter Knebel und die Sonntagsmatinée am 8. Mai um 11:00 Uhr mit einem groß angelegten Barock-Konzert von Barock&Co zum 30-jährigen-Jubiläum. Die Finissage zur Ausstellung am 14. Mai um 19:30 Uhr bildet die Lesung „Schnee am Kilimandscharo″ von Ernest Hemingway mit der Filmschauspielerin Nicola Trub und Hapé Schreiberhuber.

