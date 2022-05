Kultur & Society

Gemein­sam für den Frie­den: Frie­dens­ge­bet in der Marien­kirche

STEYR. Rund 70 Ukrainer*innen, Österreicher*innen – darunter Bürgermeister Markus Vogl – und Menschen anderer Herkunft waren der Einladung der katholischen Kirche in die Marienkirche gefolgt. Anschließend an die Gebetszeit wurde das Beisammensein und Kennenlernen bei Brioche und Ukraine-Weckerl (Bäckerei Fröhlich) genossen. Dabei konnte auch für die Caritas-Ukraine-Hilfe in Form der Bausteinaktion gespendet werden ...

Eine herzliche Atmosphäre prägte den Donnerstagabend in und um die Marienkirche. Bei Kerzenlicht und Taizé-Musik wurde in großer Wertschätzung füreinander gemeinsam für den Frieden in der Ukraine und in allen Krisengebieten der Welt gebetet – auf Deutsch, Ukrainisch und Russisch. Kerzen wurden vor den Altar zur Ikone gestellt – „symbolisch für unsere orthodoxen Brüder und Schwestern“, wie Heidi Staltner-Kix, Citypastoral, betonte. Das Miteinander der fünf (österreichischen und ukrainischen) Frauen im Altarraum ging nahtlos über in die „wohltuende und warme Atmosphäre“ (so eine Mitfeiernde) in der gesamten Kirche - „Platz für jede und jeden von uns“.

„Ich komme nun jeden Donnerstag“, sagte eine Teilnehmerin zum Abschied. Weiterhin ist jede*r Interessierte herzlich willkommen: jeden Donnerstag bis Pfingsten um 18:15 in der Marienkirche, Begegnungsmöglichkeit inklusive. "Menschen jedes Landes und jeder Religion sind herzlich eingeladen!"

