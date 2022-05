Kultur & Society

Cornelius Obonya hält die Gedenkrede bei Befreiungsfeier

STEYR. Die Befreiungsfeier beim KZ-Denkmal in der Haagerstraße in Steyr am Montag, 16.Mai 2022 um 17.30 Uhr erinnert an die Befreiung des KZ-Außenlager Steyr- Münichholz durch US-amerikanische Truppen vor 77 Jahren. Als thematischer Schwerpunkt wurde „Politischer Widerstand“ gewählt ...

Auch im Außenlager Steyr-Münichholz waren Menschen aus vielen europäischen Ländern inhaftiert, die sich gegen das NS- Regime stellten und mutig Widerstand leisteten. In der Stadt Steyr gab es einen gut organisierten Widerstand der Kommunisten, vereinzelt widersetzten sich auch Geistliche dem Regime und eine Reihe von Einzelpersonen. Durch die Feier werden die Häftlinge und ihr Schicksal nicht vergessen. Von ihnen kann man Zivilcourage und mutiges Eintreten für Menschenrechte lernen.

In den letzten beiden Jahren konnte die Befreiungsfeier aufgrund der Corona-Maßnahmen nur im kleinen Rahmen stattfinden. „Wir sind froh, dass die Feier heuer wieder wie in den Jahren davor stattfinden kann“, freut sich der Vorsitzende des Mauthausen Komitees Karl Ramsmaier. „Wir erwarten auch wieder eine Delegation der französischen Lagergemein- schaft ‚Amicale de Mauthausen’ mit ihrem Präsidenten Daniel Simon“. Erstmals werden auch Angehörige der spanischen Häftlinge nach Steyr kommen. Schüler*innen der NMS Rudigier geben mit drei Kurzbiografien von kaum bekannten Widerstandskämpfer*innen Einblick in verschiedene Arten des Widerstandes. Vizebürgermeister Dr. Michael Schodermayr begrüßt die Gäste im Namen der Stadt Steyr. Höhepunkt der Befreiungsfeier wird die Gedenkrede des bekannten Schauspielers Cornelius Obonya sein. Nach den Gedenkreden und Musik werden beim KZ-Denkmal Kränze niedergelegt und eine Gedenkminute abgehalten. Musikalisch gestaltet wird die Feier von der Musikkapelle Garsten unter der Leitung von Hannes Mastnak.

Schon am Freitag davor werden Schüler*innen-Gruppen aus Frankreich, Luxemburg Deutschland nach Steyr kommen und den „Stollen der Erinnerung“ besuchen. Auch der Präsident des Internationalen Mauthausen Komitees Guy Dockendorf wird dabei sein.

WANN: Mo, 16.5.2022, 17.30

WO: KZ-Denkmal, Haager Straße, Steyr-Münichholz