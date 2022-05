Kultur & Society

Größtes Jung­schar- und Mini­strant­Innen­lager Öster­reichs findet in Steyr statt

STEYR. Eine besondere Ehre für die Stadt Steyr ist es, heuer Austragungsort für das Kaleidio 2022 zu sein. Das Kaleidio ist das größte Jungschar- und Ministrant:innenlager Österreichs, veranstaltet von der Katholischen Jungschar Österreich für Kinder aus ganz Österreich und Südtirol sowie andere, die noch dazukommen möchten ...

Dabei verbringen die Gruppen eine Woche gemeinsam bei Spiel, Spaß, Austausch, Abenteuer und Kennenlernen. Getragen wird es vom Engagement hunderter Ehrenamtlicher. Ihr Ziel ist es, den Kindern eine tolle Zeit zu ermöglichen. In der ersten Sommerferienwoche von 10. bis 16. Juli ist daher in den Steyrer Schulen noch einmal viel los, bevor es in die Sommerpause geht. Denn sowohl das Programm als auch die Quartiere werden auf verschiedene Steyrer Schulen verteilt sein – rund 1000 Teilnehmer:innen werden erwartet. In fünf Erlebniswelten wird ein vielfältiges Programm geboten, bei welchem sich die Kinder auf die Suche nach ihren Fähigkeiten und Talenten machen und sich auch mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten wie Kinderrechten, Natur und Partizipation auseinandersetzen.