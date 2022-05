Kultur & Society

YesWeCare organ­isiert Gedenk­veran­staltung am 8. Mai

STEYR. Am 8. Mai findet der Tag der Befreiung statt, der sich in diesem Jahr zum 77. Mal jährt. Dieser Tag wird in verschiedenen europäischen Ländern als Gedenktag, aber auch als Feiertag begangen ...

Am 8. Mai wird es in Steyr am Vorplatz des Museum Arbeitswelt ab 16 Uhr eine von YesWeCare-Steyr organisierte Gedenkveranstaltung geben. Die Stadt möchte damit wieder ein starkes Zeichen für ein geeintes Europa und gegen Faschismus setzen. Die BesucherInnen erwarten Redebeiträge, Musik und gutes Essen. Das Glück Auf - Café/Bar Museum Arbeitswelt Steyr sorgt für das leibliche Wohl und es wird auch gegrillt (Veggie, Vegan und Fleisch). Außerdem wird eine limitierte Edition des "EU - Eis" von Buburuza erhältlich sein.