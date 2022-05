Kultur & Society

Neue Sagen braucht die Stadt

STEYR. AKKU-Chef Kurt Daucher hat ein Sagenbuch geschrieben. Der Steyrer Sagenschatz wächst unverhofft an und funkelt in Kürze noch bunter. Der Grund dafür: Kurt Daucher, der künstlerische Leiter des Kulturzentrums AKKU, hat ein Buch auf den Markt gebracht, das genau das zu bieten hat: Neue Sagen, die hier in Steyr verwurzelt sind ...

und an Relikte anknüpfen, wie man sie vor allem in der Innenstadt findet – eine Graffito-Malerei auf einer Hausfassade zum Beispiel. Eine der insgesamt 13 Sagengeschichten, die sich in Summe über mehr als 100 Buchseiten erstrecken, erzählt davon, wie der Teufelsbach zu seinem Namen kam, eine weitere von einer Flussjungfrau, die liebeshungrige Steyrer Männer zu sich in die Fluten der Enns lockt. „Es ist aber auch eine Pandemie-Sage mit dabei“, verrät der Autor. Dabei sei das Windloch am Damberg ein nicht unwesentlicher Schauplatz.

Auch das Personal ist der Stadt Steyr und ihrer Umgebung oft direkt zuzuordnen. So sind unter anderem der Bäckernazl und die Traubenwirtin (beide bekannt aus dem Steyrer Kripperl), die Zwerge im Hof von Schloss Lamberg und die alten Flößer mit von der Partie. Denen, so der Autor, habe man ja vor nicht allzu langer Zeit bei Zwischenbrücken ein Denkmal gesetzt.

Aber auch über die rundum vergnüglichen und lesenswerten Sagengeschichten hinaus ist das Buch, das den Titel „Am Nabel der Welt“ trägt, mit Steyr auf Engste verbunden. Der Autor ist hier geboren, und er lebt auch hier. Produziert und vermarktet wird das Buch vom Ennsthaler Verlag. Der wiederum hat seinen Sitz in einem der Stadtplatzhäuser.

Die Idee zum Buch ist übrigens genau ein Vierteljahrhundert alt. „Ich habe damals meiner erstes großes Schülertheater-Projekt gemacht“, so Daucher. Dabei seien von seinen jungen Schauspielern Sagen erfunden – und danach unter seiner Regie auf die Bühne gebracht worden. „Und als Beispiel dafür, wie eine Sage funktioniert, habe ich auch selbst eine geschrieben.“ Auch „Der Bäcker mit dem verdrehten Kopf“, so der Titel, habe Eingang ins Buch gefunden.

Warum aber heute noch Sagen erfinden? „Erstens sind ja auch die alten Sagen irgendwann einmal erfunden worden, und diese Tradition gehört fortgesetzt und neu belebt“, so Daucher. Und zweitens: Es lägen immer noch so viele Geschichten auf der Straße herum – oder sie seien gleich daneben zu finden. „Und die Geschichten sind doch meist viel spannender als irgendeine rationale Erklärung.“ Dass etwas der rote Brunnen so heiße, weil er früher einmal ein Kupferdach gehabt hat, sei doch eher ernüchternd. So ein Name schreie doch förmlich nach einer blutigen Geschichte.

Offiziell präsentiert wurde das Buch im Kulturzentrum AKKU, und zwar gleich an vier Abenden Anfang Mai. Die Musik zu den Lesungen steuerten – verteilt auf die vier Veranstaltungen – die Akkordeonistin Michaela Fürnschlief, Sängerin Julia Kaineder (bekannt vom Vokalensemble „Lala“), der Fingerstyle-Gitarrist Markus Schlesinger und Dauchers ehemalige Kindertheater-Kollegin Christina Wakolbinger bei.

„Am Nabel der Welt“ selbst liegt ab sofort im gut sortieren Buchhandel auf.

Kurt Daucher: „Am Nabel der Welt. Neue Sagen aus der alten Stadt Steyr“, Ennsthaler Verlag, 2022.

Unten: Kurt Daucher, Foto © Peter Kainrath