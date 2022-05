Kultur & Society

Lainer und Aigner waren „einvernehmlich verschieden“

STEYR. Nachdem wegen Covid19 die Veranstaltung mehrmals verschoben werden musste, hat es nach zwei Jahren beim vierten Versuch am Samstag, 7. Mai nun endlich funktioniert. Von Anfang an begeisterte das Humor-Duo in ihrem jüngsten Programm „einvernehmlich verschieden“ die 200 Besucher im Pfarrzentrum Steyr-Münichholz ...

Von Beginn an war beim Publikum und den beiden Künstlern die Begeisterung zu spüren, dass endlich wieder Veranstaltungen möglich sind. In ihrem Programm, randvoll gefüllt mit erhellenden Dialogen und vielen pointierten Liedern, beweisen die beiden eindrucksvoll einmal mehr ihre Verschiedenheit und dass Verschiedenheit durchaus belebend und kreativ sein kann.

Die nächste Veranstaltung im Pfarrzentrum Steyr-Münichholz findet am Freitag, 17. Juni 2022 um 20:00 Uhr mit einem Kabarettabend mit dem besten Bayrischen Musikkabarettisten Stefan Otto und seinem Programm „gmahde Wiesn“ statt.

Karten sind bei Christian Deichstetter unter der Tel.Nr. 0681 84167699 erhältlich.