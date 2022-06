Kultur & Society

Das GRÜNLAND Festival kehrt zurück!

STEYR. Nach zwei Jahren Pause steigt von Freitag, 24., bis Samstag, 25. Juni inmitten der Natur-Idylle des Steyrer Schlossparks das Grünland Festival im Rahmen des Stadtfest. Eintritt frei! ...

Der Kulturverein Grünland freut sich Besuchern von Jung bis Alt nach zweijähriger Pause wieder ein unvergessliches Wochenende voll von guter Musik zu bescheren und liefert vor dem ikonischen Gärtnereigebäude in Steyr eine große Bandbreite an verschiedenen Musikgenres.

Rundes Rahmenprogramm bei Open-Air-Festival

Der für den FM4 Amadeus Award 2022 nominierte Rapper BIBIZA führt neben der österreichischen Indie-Pop Größe Catastrophe and Cure und dem genreverschmelzenden DJ und Trompeter JPattersson das Line-Up der heurigen Ausgabe an. Begleitet werden sie von überregional bekannten Acts wie Color the Night , Flonky Chonks, Fauxpas, Roadhouse 44 und Lou Pa.

Elektronische Klänge für den guten Zweck

Abgerundet wird dieser breite Mix an Genres durch den in Steyr bekannten Pop Up Aid-Club, welcher auf der neuen Charity-Bühne nicht nur einen feinen Einblick in die Tiefen der elektronischen Musik geben wird, sondern auch Spenden für das Frauenhaus Steyr sammelt. Als Verpflegung warten regionales Bier und Fruchtweine, lokale Schmankerl und sowie vegane Köstlichkeiten. Der Kulturverein Grünland und seine ehrenamtlichen Helfer freuen sich auf zahlreichen Besuch.

Webtipp: https://www.facebook.com/gruenlandfestival/

Line up:

BIBIZA

Color the Night

J Pattersson

Catastrophe and Cure

Flonky Chonks

Fauxpas

Roadhouse 44

Lou Pa

Pop Up Aid-Club

WANN: 24. und 25. Juni 2022

WO: Steyr, Schlosspark

Unten: BIBIZA, Foto © Armine Sabeur

Darunter: Catastrophe and Cure, Foto © Patrick Rieser