Kultur & Society

Steyr­er Künstler Heri­bert Mader ver­storben

STEYR. Heribert Mader, der zu den besten Aquarellisten der Gegenwart zählte, ist am 2. Juli gestorben. Der in Steyr geborene und hier lange tätige Meister des Aquarells war nicht nur ein herausragender Vertreter der bildenden Kunst und deren Vermittler als Lehrer, sondern auch auch ein Kämpfer für die Erhaltung des Ensembles des Steyrer Wehrgraben ...

So war er ein Künstler, der aufgrund seiner Sensibilität den Weitblick für Erhaltenswertes hatte und gegen den Mainstream der Politik nachhaltigen Lebensraum rettete. Mader wurde deshalb in der Presse auch als das „Gewissen von Steyr“ bezeichnet und bleibt bis heute ein Vorbild. Der von 1972 bis 1982 währende Kampf um den Steyrer Wehrgraben war für Mader der Beginn der Aquarellmalerei als adäquate Technik für die Darstellung städtischer Ensembles. Mader, der bis 1974 nur figurativ gearbeitet hatte, kam so zum Landschafts- und Städtebild. Die Resonanz bei Galerien war so groß, dass er bis zuletzt dabei blieb.

Mader sah sein Engagement immer als eine künstlerische Tat – im Sinne eines erweiterten Kunstbegriffs eine Form des Aktionismus. Die erworbene Sensibilität spürt man in seinen Städtebildern, speziell in den Bildern seiner Heimatstadt und jener Orte, denen er besonders zugeneigt war, wie Venedig oder Wien. Sie sind in Licht und Farbe übertragene Erfahrungsberichte eines sehr empfindsamen künstlerischen Genius, dessen Aufmerksamkeit in das Zusammenspiel von Natur und Stadt eintaucht. Sie sind niemals bloßes Abbild, sondern gehen weit über den optischen Eindruck hinaus und zeigen ein verinnerlichtes Nachempfinden des Gesehenen, das sich in jedem Werk zu einem beseelten, atmosphärisch dichten Bild vereint.

Stets bemüht, die Seele dieser urbanen Landschaften zu erhaschen, näherte sich Heribert Mader seinen Schauplätzen immer wieder von verschiedenen Perspektiven zu unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten, Wetterlagen, mal mit Aquarell, mal in Öl. Er war ein Meister der Zwischentöne, dem es gelang, die Magie der geschauten Landschaften in Orte der Sinnlichkeit und der Kraft zu verwandeln, die stets von einem Hauch Sehnsucht und Vergänglichkeit durchzogen sind. Maders Engagement und Arbeit wurde nicht nur anerkannt, sondern auch gewürdigt. So verlieh ihm der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung, Universitätsprofessor Dr. Tuppy, eine Medaille für Verdienste um die Denkmalpflege. Einige Zeit später wurde Mader vom Steyrer Bürgermeister in einer Festsitzung des Gemeinderates die Ehrenmedaille der Stadt verliehen. 2013 wurde er mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet.

Künstlerisch reiht sich Heribert Mader in die hohe Riege der österreichischen Aquarellisten von Kurt Moldovan, Rudolf Hradil und Gottfried Salzmann ein, was zuletzt in der Ausstellung „Verborgene Schätze des österreichischen Aquarells“ im Museum Leopold durch die Bilder und einen Film über die Atelierarbeit anschaulich demonstriert wurde. Maders Werke befinden sich in zahlreichen öffentlichen und privaten Sammlungen des In- und Auslands, wie z.B. im Albertina Museum in Wien, im Leopold Museum in Wien, im Salzburg Museum, OÖ Landesmuseum in Linz, NÖ Landesmuseum in St. Pölten oder im Stadtmuseum Bruneck. Besonders erfreulich ist die Einschätzung des Direktors der Albertina Wien, Dr. Klaus Albrecht Schröder, der in Heribert Mader „einen legitimen Nachfahren der großen Maler sieht, die Venedig im kollektiven Gedächtnis der Menschheit verankert haben.“