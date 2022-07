Kultur & Society

Trauer um Seel­sorger Prof. Franz Rehrl

GARSTEN. Am 29. Juni 2022, dem 55. Jahrestag seiner Priesterweihe, verstarb nach langer Krankheit im 80. Lebensjahr der Seelsorger Prof. Franz Rehrl im Bezirksalten- und Pflegeheim Garsten. Franz Rehrl wurde am 21. April 1943 in Lochen geboren. Nach der Matura am Bischöflichen Gymnasium Petrinum trat er 1962 ins Priesterseminar Linz ein. Am 29. Juni 1967 wurde er im Linzer Mariendom zum Priester geweiht ...

Er war Kooperator in Gaflenz, St. Wolfgang, Losenstein und Ternberg. Von 1967 bis zu seiner Pensionierung 1992 unterrichtete Franz Rehrl als Religionslehrer an verschiedenen Hauptschulen sowie als Religionsprofessor an der HAK Steyr und an der Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik Steyr. Zudem wirkte er 47 Jahre, von 1971 bis 2018, als Seelsorger in Garsten.

Franz Rehrl war Seelsorger für Menschen jeden Alters und jeder Gesinnung. Fast 1000 Kinder hat er in Garsten getauft. Jugendlichen gab er Raum in der Kirche, sei es in der Pfarre, wo er vor fast 50 Jahren begann, die legendären Jugendmessen mit einer Jugendband zu gestalten, bei Bergwochen, die seine Gruppe bis auf die mittlere der Drei Zinnen führte, oder im „Mesnerhaus“ der Pfarre, in dem Jugendliche bis heute eine lebendiges Zuhause finden. Als Lehrer vermittelte er seinen Schülerinnen und Schülern zeitgemäße Zugänge zum christlichen Glauben. Älteren Menschen, denen er die Krankenkommunion brachte, zeigte er seine Verbundenheit durch Ansichtskarten aus seinen Urlaubsaufenthalten.

In Gasthäusern führte er immer wieder Gespräche mit Menschen, die ihn aus flüchtigen Begegnungen als Priester und Seelsorger erkannten und pflegte mit ihnen einen intensiven Austausch. Geschätzt wurde er für seine Gottesdienste, in denen er mit seiner einfachen und klaren Sprache die Nähe des Evangeliums zum Leben lebendig vermitteln konnte.

In den letzten Jahren vor seiner Krankheit war Franz Rehrl der gute Geist, der in der Pfarre mithalf, wo es nötig war, und der bis zum Schluss mit großer Offenheit auf die Menschen zuging. „Als sich die Nachricht von seinem Tod in Garsten verbreitete, waren viele Menschen sehr betroffen und dankbar für die vielen Jahre, die er sie als Seelsorger begleitet hat“, sagt Mag. Ursula Stöckl vom Pfarrleitungsteam. „Er wurde als Seelsorger überaus geschätzt und viele erzählen von persönlichen Begegnungen mit ihm, die für ihr Leben sehr wertvoll waren“, so Stöckl weiter.

Am Donnerstag, 14. Juli 2022 um 19.00 Uhr wird in der Pfarrkirche Garsten für den Verstorbenen gebetet. Am Freitag, 15. Juli 2022 feiert die Pfarre Garsten in großer Wertschätzung und Dankbarkeit um 14:00 Uhr in der Pfarrkirche Garsten den Auferstehungs-gottesdienst. Anschließend wird die Urne des Verstorbenen im Priestergrab auf dem Garstner Friedhof beigesetzt.