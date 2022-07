Kultur & Society

Music Award Steyr: Einreichungen ab sofort bis 20. September möglich

STEYR. Am 18. Mai 2022 fand das Opening Konzert des Music Award Steyr 2022 vor dem Museum Arbeitswelt in Steyr statt. Der Musikpreis wird auch heuer wieder ausgeschrieben und wird wie letztes Jahr für ganz Oberösterreich verfügbar sein ...

Anmeldungen sind ab sofort möglich, bis 20. September können sich Bands aus Oberösterreich ihre Chance auf ein professionell produziertes Musikvideo der Steyrer Agentur Werbeberg sichern.



Letztes Jahr über 24.000 Abstimmungen

Die Gewinnerband des Vorjahres „The Raw Cats“ aus Linz darf sich freuen: die Dreharbeiten für ihr Musikvideo, das die Blues-Band beim letzten MAS gewonnen hat, laufen im Moment auf Hochtouren und werden bald finalisiert. Projektinitiator und Geschäftsführer der Steyrer Marketing- und Filmagentur Werbeberg, Tobias Kammerhofer zieht freudig Bilanz: „Insgesamt hatten wir letztes Jahr 23 Teilnehmer*innen und über 24.000 Online-Abstimmungen. Ich freue mich sehr, dass wir den Music Award Steyr letztes Jahr als Verein etabliert haben und den Musikpreis heuer wieder für ganz Oberösterreich ausschreiben können!“

Der Music Award Steyr wurde letztes Jahr als Verein gemeinsam mit dem Team von Werbeberg, Günter Stöffelbauer von der Eventagentur Highjump und dem Ternberger Musikinstrumentenfachmann Stefan Kern gegründet. Zuvor wurde der MAS 2019 exklusiv für Steyr ausgeschrieben. Kern: „Als Musiker freue ich mich, dass ich mit dem MAS an einem tollen Projekt für Musiker*innen in der Region Oberösterreich mitarbeiten darf. Ich kann jeder Band in Oberösterreich nur ans Herz legen: Nutzt diese Bühne und die Chance auf ein professionelles Musikvideo!“



Der offizielle Kick-Off für den heurigen MAS fand am 18. Mai vorm Museum Arbeitswelt in Steyr statt: Die beiden Bands aus Oberösterreich „The Selenites“ - die beim MAS 2021 den zweiten Platz erreicht haben - und „Bonnie and the Rat“ sorgten für die musikalische Gestaltung dieses Pop-Up Konzerts. Event-Organisator Stöffelbauer: „Wir freuen uns, endlich wieder eine Live-Veranstaltung mit dem MAS machen zu können. Ich finde es toll, dass wir in die mittlerweile dritte Runde gehen mit dem Music Award Steyr!“.



Einreichungen ab sofort bis 20. September möglich

Die Anmeldephase läuft ab sofort bis 20. September 2022. Bands und Musiker*innen in Oberösterreich können mitmachen, indem sie einen selbst produzierten Song an das Online-Anmeldeformular anhängen und ein paar Infos angeben. Das Formular ist verfügbar unter www.musicawardsteyr.at. Danach beginnt die Voting-Phase, in die das Publikum wieder mithilfe der Oberösterreichischen Nachrichten eingebunden wird. Nachdem die Fans von 21. bis 30. September online abgestimmt haben, folgt die Fachjury-Bewertung und schlussendlich am 1. November die Bekanntgabe und am 11. November die Prämierung.



„Sponsoring mit Mehrwert“

„Mit dem MAS möchten wir aufstrebende Musiker*innen aus und in Oberösterreich unterstützen und das lokale Leben und die Region stärken“, meint Kammerhofer. Das wird erst durch die gute Zusammenarbeit mit Firmen aus der Region möglich. „Wir freuen uns über die sehr gute Zusammenarbeit mit den Unternehmen in Steyr, denn mit uns hat das Sponsoring einen klaren Mehrwert“, so Kern. Heuer unterstützt die GRS Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH das Projekt als Hauptsponsor. Auch Leisch Installationstechnik, Mitterhuemer Elektrotechnik, Obermair Immobilien, Riegler Metallbau, Raiffeisenbank Steyr und die OÖNachrichten, Zipfer Bier und PK Music Solutions sind tatkräftig dabei und ermöglichen den heurigen Musikpreis. „Ich bedanke mich sehr bei unseren Sponsoren – es ist sehr toll zu wissen, dass der MAS so viel Zuspruch bekommt, sodass wir aufstrebende Musiker*innen und das lokale Leben nachhaltig fördern können“, so Kammerhofer. In den beiden Vorjahren haben insgesamt 43 Bands mitgefiebert und bei der Online-Abstimmung sind in Kooperation mit den Oberösterreichischen Nachrichten als Medienpartner mehr als 56.000 Stimmen abgegeben worden.Mit dem Music Award Steyr initiiert von der Werbe- und Filmagentur Werbeberg in Kooperation mit der Eventagentur Highjump und Kern Musikinstrumente wurde ein Projekt gegründet, das aufstrebende Musiker*innen aus der Region Oberösterreich fördern soll ...

MAS – was ist das?

Music Award Steyr fördert aufstrebende Musiktalente aus der Region Steyr. Beim Musik Award Steyr können Musiker*innen aus Oberösterreich einen eigenen Song einreichen und nehmen an einem Publikums-Voting und einer Fachjurybewertung teil. Der Gewinner erhält attraktive Preise, die langfristig nützlich sind.

Der Hauptpreis beinhaltet ein Musikvideo mit dessen Planung und Ausführung und einen Live-Auftritt im Rahmen des Steyrer-Stadtfestes.



Was bringt das?

Dadurch ergibt sich auch ein Mehrwert für die Region OÖ: durch zB. Pop-Up Konzerte und andere Live-Veranstaltungen oder Livestreams wird das lokale Leben gefördert. Die Gewinner*innen erhalten attraktive Preise, die langfristig für sie wertvoll sind – wie etwa beim MAS20 ein professionelles Musikvideo.



Wer kann mitmachen?

Bands, Singer, Songwriter, etc. bewerben sich mit einem bereits aufgenommenen, eigenen Song und einem kleinen Vorstellungsvideo. Anschließend finden ein Publikums-Voting und ein Jury-Voting statt. Einreichungen aus ganz Oberösterreich werden angenommen, wenn zumindest ein Bandmitglied aus Oberösterreich ist.



Wann?

Einreichphase für Musiker*innen Bis 20. September 2022

Publikumsvoting 21. bis 30. September 2022

Juryvoting 1. Oktober 2022

Bekanntgabe 1. November 2022

Prämierung 11.November 2022



Links

Webseite: http://musicawardsteyr.at/

Facebook: https://www.facebook.com/MusicAwardSteyr

Instagram: https://www.instagram.com/musicawardsteyr/

Fotos © Werbeberg