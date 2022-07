Kultur & Society

Musik­festival Steyr mit facetten­reichem Rahmen­pro­gramm

STEYR. Von 21. Juli bis 6. August hebt das Musikfestival Steyr unter der Intendanz von Karl-Michael Ebner bereits für die 28. Spielsaison den Vorhang. Mit „Die Fledermaus – Reloaded im Janoska Style“ wird heuer erstmals seit langem kein Musical, sondern eine erfrischte Neufassung des Operetten-Klassikers im Steyrer Schlossgraben präsentiert. Aber auch das Rahmenprogramm hält einige Überraschungen bereit ...

Ob Kabarett, Konzerte oder Kinoabende – beim diesjährigen Festivalsommer kommt jeder Besucher auf seine Kosten. Den Auftakt macht am 26. Juli 2022 Österreichs wohl gefürchtetster Anrufer Gernot Kulis. Bereits seit 20 Jahren klingelt er sich durch Österreichs Haushalte und spiegelt dabei satirisch unsere Gesellschaft wider. Zur Feier seines 20-jährigen Radio-Jubiläums bedankt sich der Comedian bei seinen Fans mit einer exklusiven Ö3-Callboy-Live-Show und lässt hinter die Kulissen blicken.

Ein bunter Sommer voller Kultur-Highlights

Am 31. Juli 2022 präsentieren Günther Groissböck und Karl-Michael Ebner in Begleitung der Philharmonia Schrammeln ihr Album „Gemischter Satz“ und bringen das Wiener Lied in den Steyrer Schlossgraben. Mit Duetten wie „Der Weana geht ned unter“ und „Unser Vater is a Hausherr“ blicken die Künstler in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, in der das Wiener Lied seinen Höhepunkt feierte.

Für musikalische Abwechslung sorgt auch das mehrfach ausgezeichnete Janoska Ensemble am 3. August 2022. Die drei Brüder Ondrej, František und Roman Janoska sowie ihr Schwager Julius Darvas präsentieren ihr neues Tourneeprogramm „THE BIG B‘S“. Mit Bizet, Brahms, Beatles, Bach, Beethoven und Bartók rücken sie jene Komponisten in den Fokus, die die Kunst der Improvisation meisterlich beherrschten und interpretieren ihre Werke im gleichermaßen gefeierten wie unverkennbaren „Janoska Style“.

In Zusammenarbeit mit dem Citykino Steyr verwandelt sich der Steyrer Schlossgraben von 16. bis 18. August jeweils ab 21 Uhr zur großen Freiluftbühne für Cineasten. Am Spielplan stehen heuer die Filme „Märzengrund“ (16. August), „Monsieur Claude und sein großes Fest“ (17. August) sowie „Der Gesang der Flusskrebse“ (18. August). Ticketreservierungen sind direkt im Citykino Steyr möglich.

Tickets für das umfangreiche Rahmenprogramm sind ab sofort online buchbar. Weitere Informationen auf www.musikfestivalsteyr.at