Kultur & Society

Frauen­haus Steyr feierte 30-jähriges Jubi­läum

STEYR. Am 14. Juli wurde im Garten des Frauenhauses Steyr das Sommerfest gefeiert. „Es ist ganz wunderbar, dass so viele Gäste den Weg zu uns gefunden haben, um mit uns unser Jubiläum würdig zu begehen! Dies ist eine große Wertschätzung für unsere Arbeit hier im Frauenhaus!“, freut sich Gabriele Sillipp, die Geschäftsführerin der Einrichtung ...

„Es ist uns ein großes Anliegen, mit einem Fest Danke zu sagen den vielen Menschen, die uns in unserer Aufgabe unterstützen, die mit uns zusammen arbeiten, um die Frauen optimal in ein selbständiges, gewaltfreies Leben zu begleiten!“

"Ein großes Danke an die Band Paddy Murphy, die großartige Stimmung verbreiteten und an die Tanzgruppe der promente, die das Publikum nicht nur unterhielten, sondern auch zum Mitmachen animierten."

Zukunftspläne

In absehbarer Zeit soll ein neues Frauenhaus gebaut werden, um den Bedürfnissen der Menschen in familiären Krisensituationen besser gerecht zu werden. „Es wird Wohnmöglichkeit für 8 Frauen mit ihren Kindern geben, in unterschiedlichen Sicherheitsstufen. Das neue Familienkompetenzzentrum bietet nicht nur Schutz und Beratung für Frauen an, sondern darüber hinaus Orientierungs- und Vergleichsgespräche mit beiden Elternteilen, bzw Eheleuten – natürlich nur in den Fällen, wo es noch eine vernünftige Gesprächsbasis gibt“, beschreibt Gabriele Sillipp das neue, ausgeweitete Konzept.

Statistik

Seit Juli 1992 wohnten etwa 900 Frauen und 1400 Kinder im Frauenhaus Steyr. Sie alle fanden Schutz und individuelle Unterstützung durch erfahrene Sozialarbeiterinnen. Darüberhinaus wurde sehr viele Frauen in tausenden ambulanten Beratungsgesprächen geholfen. Das Frauenhaus bietet kostenlose und auf Wunsch anonyme Beratungen für Frauen in familiären Krisensituationen, wenn nötig auch Rechtsberatung durch eine erfahrene Juristin. Im Notfall ist eine kompetente Mitarbeiterin rund um die Uhr erreichbar, um sofort Schutz durch unbürokratische Wohnmöglichkeit zu bieten. Tel.: 07252/87700.

Foto: Peter Röck