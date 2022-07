Kultur & Society

Steyr Auto­motive über­gibt 3.000 Euro Spen­de an Vita Mo­bile Steyr

STEYR. Anlässlich des Defilees der Ennstal Classic durch das Werk von Steyr Automotive am Freitag, 22. Juli, wurde ein Scheck über eine Spende von 3.000 Euro von Steyr Automotive an Vita Mobile Steyr überreicht ...

„Historie und Moderne, Empathie und Respekt für das Alte mit Offenheit und Fokus auf das Neue – das verbindet uns und mit dieser Symbolik bilden die Schmuckstücke der Ennstal Classic bei uns im Werk eine schöne Brücke zu unserer Kooperation mit Vita Mobile“, so Dr. Birgit Pfefferl, Head of Corporate Communications bei Steyr Automotive. „Mit 3.000 Euro fördern wir auch heuer das langjährige gemeinsame Projekt „Zeit für dich“ und damit den sozialen Kontakt und Dialog zwischen den Generationen!“

Generationen-Dialog über die Jahrzehnte hinweg

Vita Mobile unterstützt Menschen, die aufgrund von altersbedingten und/ oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Insbesondere wird ein Besuchs- und Begleitdienst unter professioneller fachlicher Anleitung für sogenannte „Tandems“ koordiniert, die Zeit miteinander verbringen. Konkrete gemeinsame Tätigkeiten sind, einfach da sein und zuhören, vorlesen, singen, musizieren, basteln, handarbeiten, Gesellschaftsspiele, Begleitung zu Arzt- oder Therapieterminen, Ausflüge, Urlaubsbegleitung, kulturelle Aktivitäten (Konzert, Kino, Ausstellung, etc.), Kaffeehausbesuch, religiöse Aktivitäten, spazieren gehen, gemeinsame Einkaufsfahrt, etc. So wird einer Vereinsamung entgegengewirkt und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sowie die Strukturierung des Alltags gefördert.

Personen aus der Werksfamilie am Standort Steyr (ehemalige MitarbeiterInnen, nahe Angehörige von MitarbeiterInnen), die Bedarf und Interesse an den angebotenen für sie kostenlosen Diensten haben, können ihren Bedarf anmelden. Aktive oder ehemalige MitarbeiterInnen, die Interesse haben, diesen Menschen einen Teil ihrer Freizeit und damit Freude und Abwechslung im Rahmen eines Freiwilligen-Dienstes zu schenken, können mitwirken.

Steyr Automotive gewährleistet mit seiner Spende eine entsprechende fachliche Betreuung des Projektes, Koordinationsarbeiten, Spesenersatz etc., die bei Vita Mobile anfallen.