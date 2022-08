Kultur & Society

5. bis 7. Aug: Großes Zeltfest in Großraming

STEYR-LAND. Wie gewohnt mit Top Musiken: Am Freitag ab 21:00 Uhr, die Grubertaler, am Samstag ab 21:00 Uhr die Fetzig´n aus dem Zillertal und am Sonntag ab 13:00 Uhr das Schneiderwirttrio bei freiem Eintritt ...

Am Samstag findet traditionell der Ennstaler Nasslöschbewerb statt, wozu wir alle Feuerwehren sehr herzlich einladen!

Am Sonntag wird uns das Schneiderwirttrio bis zur Verlosung der Supertombola unterhalten. Hauptpreis heuer: ein E-Bike der Marke Husquvarna im Wert von € 8.000, -! Aber auch andere sehr wertvolle Preise gibt es zu gewinnen: Schiffart auf der Enns, Reisegutscheine, Notebook, LED- Fernseher ...

Für kulinarische Köstlichkeiten ist bestens gesorgt!