Kultur & Society

2. Sept.: Heilbutt & Rosen - Kiwanis Benefiz-Kabarett

STEYR. In 30 Jahren kommt so einiges Geniales zusammen. Und so erlauben sich Mastermind Helmuth Vavra und Bühnenpartnerin Theresia Haiger auch nicht immer das gleiche Programm zu spielen, sondern dieses„Best of“ ständig durch geniale alte Nummern und neue Conferencien zu ergänzen ...

Der fulminante Mix aus Kabarett, Musikkabarett und bissiger Satire ist ein Garant für einen Abend auf höchstem Spaßniveau!

Seien Sie dabei , wenn Heilbutt&Rosen zu steilen Höhen- und Tiefflügen durch ihren turbulenten Beziehungsalltag ansetzen.

WANN: 2. Sept. 2022, 19:30 Uhr

WO: Stadttheater Steyr, Volksstraße 5, 4400 Steyr

VORVERKAUF: Kiwanisclub Steyr, Oberbank Steyr Stadtplatz, Ö-Ticket