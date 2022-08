Kultur & Society

Lange Nacht der Blas­musik am Stadt­platz Steyr

STEYR. An ausgewählten Plätzen rund um den historischen Stadtplatz von Steyr wird am Samstag, 10. September, ab 15 Uhr die Blasmusik in vielen Facetten präsentiert. Den „Startschuss“ gibt ein Jugendorchester-Gesamtspiel am Hauptplatz, gefolgt von Konzerten an unterschiedlichen Plätzen in der Eisenstadt - Jugendensemble, Schlagzeuggruppe, Böhmisch-Mährisch, Brassband, Big Band, Platzkonzerte und vieles mehr ...

Ab 17:30 kommt dann „Bewegung in die Musik“: Die Musikkapellen des Blasmusikbezirkes Steyr marschieren in gemeinsamen Blöcken in den ehrwürdigen Steyr Stadtplatz ein – gefolgt von einer spektakulären Marschshow.

Den feierlichen Höhepunkt des Nachmittages bildet das Gesamtspiel aller teilnehmenden Musikkapellen des Bezirkes beim anschließenden Festakt mit Gesamtspiel um 19:00. Das „Grande Finale“ und damit einen würdigen Abschluss dieser einzigartigen Blasmusikveranstaltung bildet ein Konzert der Extraklasse von „Brassiv“ und „Pleiten, Blech und Pannen“ – und garantiert damit einen phänomenalen Ausklang eines außergewöhnlichen Blasmusik-Spektakels.

Der Eintritt zu sämtlichen Veranstaltungen ist frei.