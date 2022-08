Kultur & Society

3. und 4. Sept.: Feuerwehrfest und Tag der offenen Tür in Münichholz

STEYR. Ein Fest für die ganze Familie beim Löschzug 5 Münichholz der Freiwilligen Feuerwehr Steyr! Die Atmosphäre, die beim Münichholzer Feuerwehrfest herrscht, ist mit keinem anderen Fest in der Region zu vergleichen. Was 1985 als kleiner Tag der offenen Tür begonnen hat, hat sich im Laufe der Jahre zum absoluten Party-Klassiker in Steyr entwickelt ...

Am 3. und 4. September dreht sich nach zwei Jahren Pause wieder alles um Spaß und gute Laune. „Die Party geht weiter“, heißt es für alle Freunde der Feuerwehr beim Tag der offenen Tür (Feuerwehrfest) des Löschzug 5 Münichholz der FF Steyr.

Volles Programm beim Fest für die ganze Familie!

Neben Speis und Trank gibt's zünftige Musik, eine Hüpfburg, Kinderschminken, eine Schauübung der Steyrer Florianis und natürlich eine Fahrzeug- und Geräteschau. Mit Bier vom Fass, Koteletts, Bosna, Bratwürstl mit Sauerkraut, frischem Kartoffelsalat und Leberkäse, ist fürs leibliche Wohl bestens gesorgt. Eine Seidlbar, die Firedisco und für alle Weinliebhaber eine separate Weinlaube machen das Fest perfekt. Eintritt frei!

Samstag, 3. September:

12:00 Uhr - offizielle Eröffnung des Tags der offenen Tür 2022

12:00 Uhr - Kinderprogramm mit Hüpfburg, Kinderschminken, und vielem mehr

13:00 Uhr - musikalischer Start mit „Gerry“

18:00 Uhr – Schauübung der FF Steyr"

19:00 Uhr - Livemusik mit der Partyband "Fegefeuer " aus der Steiermark.

19:00 Uhr - Firedisco

Sonntag, 4. September: