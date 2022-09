Kultur & Society

Steyr­dorfer Oktober­fest am Wieser­feld­platz

STEYR. Der Löschzug 2 Steyrdorf der Freiwilligen Feuerwehr Steyr veranstaltet vom 17. bis 18. September sein 7. Steyrdorfer Oktoberfest am Wieserfeldplatz. Das Fest startet mit einer Feuerlöscher Überprüfung ab 14:00 bis 17:00 Uhr ...

Beginn des Festes ist am Samstag 17. September ab 17:00 Uhr. Für das leibliche Wohl der Gäste ist bestens gesorgt. Zum Motto passend werden an beiden Tagen bei freiem Eintritt Weißwurst mit Brezel, Stelzen, Hendl, Bratwürstel, Pizza und vieles mehr serviert. Im Gastrobereich wird heuer versucht, ohne Einwegkunststoff (wie Becher, Teller, Besteck usw.) auszukommen. Am Abend ab 19:00 Uhr sorgen die bekannte Band „Die REIFLINGER Live" für perfekte Zeltfeststimmung.

"O'zapft" wird am Sonntag beim Frühschoppen ab 10:00 Uhr, begleitet von den „Gleinker Volksmusikanten" mit den traditionellen Bieranstich von Bürgermeister Ing. Markus Vogl um 11:00 Uhr.

"Der Löschzug 2 freut sich auf Euer Kommen!"