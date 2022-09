Kultur & Society

Hapé Schreiber­huber rezi­tiert Rain­er Maria Rilke

STEYR/SCHLIERBACH. Hapé Schreiberhuber rezitiert „Elf. Christus Visionen“ und „Sonette an Orpheus“ von Rainer Maria Rilke: Das groß angelegte Projekt mit über zweitausend Versen findet an zwei Matinéen im Panorama-Café Stift Schlierbach statt ...

Die berühmten Gedichte der Christus Visionen werden den Sonetten als erster Teil am Mittwoch, den 21.09. und als zweiter Teil am Mittwoch, den 28.09., gegenübergestellt. Die fünfundfünfzig Sonette an Orpheus von Rainer Maria Rilke, die vor 100 Jahren geschrieben wurden, stellen einen Höhepunkt in der deutschsprachigen Lyrikgeschichte dar.

Schreiberhuber ist künstlerischer Leiter des Styraburg Festivals und gastiert erfolgreich mit seinen Rainer-Maria-Rilke-Projekten im deutschsprachigen Raum. Beginn ist jeweils 10:30 Uhr, der Eintritt beträgt jeweils 10.- Euro (Keine Ermäßigungen), Anmeldung unter Telefon 0650 5922322.