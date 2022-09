Kultur & Society

Sommer­ausklang am Wacht­berg

WACHTBERG. Die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg lädt herzlichst zum Sommerausklang am 17. und 18. September beim Feuerwehrhaus Wachtberg ein. Kulinarisch werden die Besucher mit Steckerlfisch, Bauernjause und Most und am Sonntag zusätzlich mit Schnitzel verwöhnt ...

Natürlich ist für die Genießer auch wieder die Weinbar im Keller geöffnet. Für die kleineren Festbesucher gibt es einen großen Kinderspielplatz. Beginn ist am Samstag um 16 Uhr. Die “Wirtshausmusi” vom MV Wachtberg und die Band „Des kau da Wuascht sei“ sorgen am Samstag für die musikalische Abendunterhaltung.

Am Sonntag findet um 9.30 Uhr die Festmesse statt, welche musikalisch vom FF Damenchor und den Huznbleiban gestaltet wird. Den Frühschoppen begleitet die “9er Partie” vom MV Wachtberg.

Feuerlöscherüberprüfung

Im Zuge des Sommerausklangs gibt es am Samstag, 17. September von 9.00 bis 14.00 Uhr von der Firma Cresu Brandschutztechnik wieder eine Feuerlöscherüberprüfung. Es wird darauf hingewiesen, dass Feuerlöscher alle 2 Jahre auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden müssen. Die Feuerlöscher können bereits am Freitag, 16. September von 18.00 bis 20.00 Uhr im Feuerwehrhaus abgegeben werden.