Paraplü lädt am Tag der Sprachvielfalt zum Lesezauber

STEYR. Das Caritas-Integrationszentrum Paraplü lädt am Internationalen Tag der Sprachenvielfalt, am Samstag, 24. September, von 10 bis 13 Uhr zum mehrsprachigen Lesezauber in die Fachhochschule Steyr ein. Paraplü-Mitarbeiterinnen und internationale Freiwillige der Fachhochschule Oberösterreich ...

geben für große und kleine Zuhörer*innen die Geschichte vom „Wörterwirbelchen“ in unterschiedlichen Sprachen zum Besten. Für Kinder gibt es außerdem ein thematisch passendes Mitmachprogramm.

Die Germanistin, Sozialpädagogin und Paraplü-Mitarbeiterin Silvia Kargl hat speziell für Paraplü und seine vielen großen und kleinen Freunde und Freundinnen die Geschichte vom „Wörterwirbelchen“ verfasst. Ausschnitte aus dieser spannenden und berührenden Geschichte werden zum „Internationalen Tag der Sprachenvielfalt“ um 10.30 sowie 11.30 im Gebäude II der Fachhochschule Steyr vorgestellt. Die Mitarbeiterinnen und Laiendolmetscher*innen von Paraplü haben die Geschichte in insgesamt neun in Oberösterreich häufig gesprochenen Sprachen übersetzt. „Seit zehn Jahren pflegen die Volunteers der Fachhochschule mit dem Integrationszentrum Paraplü eine Zusammenarbeit aufgrund der Sozialprojekte, die die Volunteers im Rahmen ihrer Ausbildung absolvieren müssen. Heuer wird die Zusammenarbeit erstmals bei einer Veranstaltung in der Fachhochschule nach außen hin sichtbar“, freut sich Hildegund Morgan, ehrenamtliche Paraplü-Projektbegleiterin.

Dorothea Tockner, Leiterin des Integrationszentrum Paraplü, hofft, dass Veranstaltungen wie diese ein wenig dazu beitragen, Studierende und Stadtbewohner*innen näher zusammenzubringen. „Mehrsprachigkeit und Internationalität spielen im Alltag von Paraplü, genauso wie in der Fachhochschule, eine zentrale Rolle, die am „Tag der Sprachenvielfalt“ unüberhörbar sein wird!“

Alle, die ein bisschen internationales Flair in Steyr genießen wollen, sind herzlich zu den mehrsprachigen Lesungen um 10:30 und 11:30 im Gebäude FH II, Hörsaal 2 eingeladen. Für Speis und Trank ist gesorgt. Die Kinder erwartet außerdem ein Rahmenprogramm rund um das „Wörterwirbelchen“ und seine Freunde.

WANN: 24. Sept. 2022, 10:00 - 13:00

WO: FH Campus Steyr, Gebäude II, Hörsaal 2, Wehrgrabengasse 1-3, 4400 Steyr