Kultur & Society

Kinder­theater Kraut und Ruibn mit Her­bert und Mimi in Sier­ning

SIERNING. Bei Herbert und Mimi ist am 01. Oktober um 15:00 Uhr in Sierning großer Putztag angesagt. Von oben bis unten und von hinten bis vorne soll alles blitzeblank sauber sein! Also, rauf in den Dachboden und Action ...

Aber die beiden haben nicht damit gerechnet, dass sie beim Saubermachen auf alte und neue „Geister“ stoßen, mit denen sie sich dann rumschlagen müssen. Was liegen bleibt, ist der Plan vom Saubermachen! Na, macht nichts. Morgen ist ein neuer Tag ...

Kraut und Ruibn, ein Sammelsurium aus bewährten alten und schönen neuen Clownnummern. Garantierter Spaß ab 3 Jahren, Dauer ca. 50 Minuten. Veranstaltet von den Kinderfreunden der Marktgemeinde Sierning. Karten erhältlich unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!