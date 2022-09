Kultur & Society

Die Waffelfabrik: Feines Bistro & Take away in Steyr

STEYR. Anfang dieses Jahres wurde die Waffelfabrik von den gebürtigen Osttirolerinnen Ingrid und Ramona in der Bahnhofstraße 14 in Steyr erfolgreich eröffnet. Mama Ingrid ist der kreative Kopf des Bistros und sorgt für das kulinarische Wohl, Tochter Ramona kümmert sich um die persönliche und liebevolle Betreuung der Gäste ... Die familiäre und gemütliche Atmosphäre mit Liebe zum Detail lädt zum kulinarischen Waffel-Hochgenuß herzlichst ein, und zwar von Dienstag bis Samstag, 10 - 18 Uhr (durchgehend Küche bis 17:30 Uhr). Es erwartet Euch die Welt der Waffeln, Crêpes und Pancakes in köstlichen, selbstgemachten Variationen von pikant und süß bis vegan. Kaffees, Shakes und Limonaden verfeinern das kulianrische Angebot. Bei persönlichen und geschäftlichen Anlässen sorgen wundervolle „Grazing Boards“ (siehe Abbildung unten) für einzigartige Waffelerlebnisse. Anfragen & Reservierungen jederzeit gerne telefonisch unter 0676 - 44 37 011. Ingrid & Ramona freuen sich auf Euch! Die Waffelfabrik

Bahnhofstraße 14, 4400 Steyr Telefon: 0676 - 44 37 011

Web: www.waffelfabrik.at

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Instagram: www.instagram.com/die_waffelfabrik

Facebook: www.facebook.com/diewaffelfabrik