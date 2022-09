Kultur & Society

ORF Lange Nacht der Mu­seen am 1. Oktober

STEYR. Ein buntes und abwechslungsreiches Programm verspricht spannende und anregende Stunden in zwei Steyrer Museen. Das Angebot ist breit gefächert und bietet für jeden Geschmack das Richtige ...

Nostalgiker bestaunen im Weihnachtsmuseum opulenten Christbaumschmuck. Rund 14.000 Stück umfasst die Sammlung von Elfriede Kreuzberger im ehemaligen Bürgerspital, die nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringt. Als besonderer Gast erwartet das Steyrer Christkindl ab 20 Uhr die Besucher des Museums, um bereits erste Weihnachtswünsche entgegenzunehmen. Eine weitere Besonderheit ist die Erlebnisbahn, die auch heuer wieder anlässlich der „Langen Nacht der Museen“ in Betrieb ist: ein Wunderwerk der Technik, die im selben Haus auf Schienen über drei Etagen fährt. Gut festgeschnallt, geht es in Schienengondeln bis in die Engelwerkstatt im Dachgeschoß, wo hunderte Engel malen, backen, basteln, …

Im Stadtmuseum Steyr im neu renovierten Innerberger Stadel liest Kurt Daucher um 20 Uhr aus seinem Sagenbuch und präsentiert exklusiv eine neue Sage zum Innerberger Stadel. Um 22 und 23 Uhr finden erstmals Taschenlampenführungen bis zum Dachstuhl des Hauses statt. Die Besucher erleben das Haus und seine Geschichte bei Nacht und entdecken mit der Taschenlampe interessante Details. Die Ausstellung, die von 18 bis 1:00 Uhr besucht werden kann, erzählt die Geschichte der Eisenstadt Steyr, des aufstrebenden Bürgertums sowie der Familie Lamberg.

Als besonderes Zuckerl geleitet ein Steyrer Nachtwächter um 21 Uhr vom Stadtmuseum in das Weihnachtsmuseum und bietet – quasi im Vorbeigehen – noch eine Extraportion an Kultur und Geschichte.

Samstag, 1. Oktober 2022 von 18.00 – 01.00 Uhr. Eintrittspreis € 6,00 pro Pers., Kinder unter 12 Jahren kostenlos.