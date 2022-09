Kultur & Society

Streetwork Steyr feiert Jubiläum 25+1

STEYR. Der Verein I.S.I. (Initiativen für soziale Integration) betreibt in Oberösterreich elf Streetworkstellen, davon zwei in Steyr. Das Team in Steyr besteht aus vier Personen: Astrid Immler und Alfred Haslinger in Steyr-Mitte, sowie Marlene Stoubenfol und Vladimir Moset am Resthof ...

Pro Jahr hat Streetwork Steyr Kontakte zu ca. 400 Jugendlichen mit unterschiedlichen Themen und Anliegen. Zielgruppe sind Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von zwölf bis 25 Jahren.



Sämtliche Angebote sind freiwillig, kostenlos und vertraulich.

Streetwork unterstützt bei zahlreichen Fragen: Von der Arbeits- und Wohnungssuche über Probleme in Familie oder Schule bis zu Schwierigkeiten mit Polizei und Behörden.