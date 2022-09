Kultur & Society

Music Award Steyr: Publikumsvoting jetzt bis 30. September möglich - Jury Vorstellung

STEYR. STEYR. Für den Music Award Steyr 2022 haben sich aus ganz Oberösterreich insgesamt 15 Bands bzw. Musiker*innen beworben und freuen sich von 23. bis 20. September auf die Online-Stimme ihrer Fans ...

Wer das Musikvideo dann gewinnt, entscheidet auch die Fachjury: diese steht nun mit fünf Prominenten aus der Musikbranche fest. 15 Bands, alle Musikrichtungen vertreten.

Die Anmeldephase für den diesjährigen Music Award Steyr, maßgeblich unterstützt von der GRS Gstöttner Ratzinger Stellnberger Steuerberatungs- und Wortschaftsprüfungs GmbH, ist nun abgeschlossen. Co-Organisator Tobias Kammerhofer freut sich: „Wir freuen uns sehr, dass insgesamt 15 Musiker*innen und Bands aus ganz Oberösterreich heuer beim MAS

mitmachen!“ Der 26-jährige Unternehmer organisiert mit seiner Werbeagentur Werbeberg und zwei Kollegen Stefan Kern (Kern Musikinstrumente) und Günter Stöffelbauer (Eventagentur

Highjump) den Music Award Steyr, der nun zum dritten Mal stattfindet. Von Pop, Rock und Roll bis Mundartmusik ist vieles dabei – auch junge Hip Hop Künstler haben sich heuer beworben. Eine Übersicht über alle Teilnehmer*innen und die Songs zum reinhören gibt es auch auf www.musicawardsteyr.at;

Bandname Songtitel Bastards Mustard Gave My Heart Bianca-Therese A Time Of Broken Dreams Chevapcici Liebeslied #7 Dnbmoo Would Not Let You Drown Ethiko Schöne Stadt Juke West & The Band Stop The War Kaljeezy wastedfaded Mike Stone Billz One Last Glance Gasoline Sina Moonlake Undone Park n Ride Friebshipsong conTrust Daham Cecilia Northpole Schlogtausch Du sogst ma geh The Golden Blades Golden Blade

Online Voting bis 30. September

De Voting Phase, in die das Publikum mithilfe der nun eigenen Abstimmungsplattform eingebunden wird, beginnt heuer am 23. September und dauert bis 30. September. Nachdem die Fans abgestimmt haben, folgt die Fachjury-Bewertung und schlussendlich am 1. November die Bekanntgabe der Gewinner und am 11. November die Prämierung. Kammerhofer: „Wenn der Voting Start erfolgt, können die Fans wieder fleißig abstimmen bzw. die Bands ihr Publikum animieren. Es geht beim MAS auch darum, herzuzeigen, wie viel unsere Region Oberösterreich musikalisch zu bieten hat – deshalb freuen wir uns im Team sehr, dass auch heuer wieder viele Bands mitmachen und wieder viele Fans abstimmen werden“. Reinhören und abstimmen auf: www.musicawardsteyr.at



Große Unterstützung aus der Steyrer Wirtschaft

Ohne Unterstützung und Rückhalt aus der Region wäre eine solche Zuwendung an Musiker*innen in der Region nicht möglich. Über die Unterstützung für regionale Musiker*innen

hinaus, bietet der Music Award Steyr auch einen Mehrwert für die Region Steyr und MAS | Music Award Steyr Raiffeisenbank Steyr ZVR: 1213759365 Grünmarkt 13 IBAN: AT87 3411 4000 0041 6008 LPD OÖ – PK Steyr 4400 Steyr Oberösterreich und das lokale Leben. Stefan Kern meint: „Auch heuer ist die Unterstützung seitens den Steyrer Betrieben wieder groß. Wir freuen uns, dass vor allem GRS Gstöttner Ratzinger Stellnberger Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfung GmbH den heurigen Musikpreis ermöglicht. „Ich bedanke mich sehr bei unseren Sponsoren – es ist sehr toll zu wissen, dass der MAS viel Zuspruch bekommt, sodass wir aufstrebende Musiker*innen und das lokale Leben nachhaltig fördern können“, so Kammerhofer. In den Vorjahren haben insgesamt 43 Bands mitgefiebert und bei der Online-Abstimmung sind in Kooperation mit den Oberösterreichischen Nachrichten mehr als 56.000 Stimmen abgegeben worden. Auch Leisch Installationstechnik, Mitterhuemer Elektrotechnik, Obermair Immobilien, Riegler Metallbau, Raiffeisenbank Steyr und die OÖNachrichten, Zipfer Bier und PK Music Solutions sind tatkräftig dabei und ermöglichen den heurigen Musikpreis.



Fachjury: Fünf Prominente aus Musikbranche

Zu den Jury Mitgliedern zählen heuer sechs prominente Personen, die mit der heimischen Musikbranche bestens betraut sind. Musikproduzent, Labelbetreiber und Sounddesigner für ein großes österreichisches Radio Paul Katzmayr produziert Pop-Musik vorwiegend für Oberösterreichische Künstler, die allesamt fleißig im Radio laufen, und ist heuer Teil der MAS-Jury. Head of Music Design bei Kronehit, Labeltbetreiber von DIEgital Records, Musikproduzent und Musiker Wolfgang Pammer sitzt ebenfalls in der MAS-Jury: „Ich finde es unterstützenswert, dass sich in der Region Steyr eine ambitionierte Pop-Nachwuchsschmiede formiert hat, die für diverse musikalische Talente eine stetig wachsende Plattform schafft und damit für Aufmerksamkeit sorgt!"

Weiteres Mitglied in der MAS Jury ist Wolfgang Pfeiffer, der seit vielen Jahren im Kulturmanagement tätig ist (KULTUR HOF Linz, ABC Ansfelden, Agentur vermutlich Elke) und über ein umfassendes Netzwerk verfügt. Er ist Mitglied im Linzer Stadtkulturbeirat und im Vorstand der IG Kabarett. Darüber hinaus steht er selbst als Musiker in unterschiedlichsten Formationen regelmäßig auf der Bühne.

Lucasz Steinherr vom ORF Radio Oberösterreich ist ebenso dabei: „Seit 2015 gestalte ich die Sendung Hoamatsound im ORF Radio OÖ in der wir Musikerinnen und Musiker aus Oberösterreich vorstellen. Diese Plattform zeigt jeden dritten Sonntag im Monat (denn ab Oktober gibt es eine neue Sendezeit) wie vielfältig die Musiklandschaft in unserem Bundesland ist und bietet neuen Talenten ein Forum sich und ihre Songs zu präsentieren.“

Auch heuer wieder in der MAS-Jury, Wolfger Buchberger, Gründer des POP-BORG Linz in der unter anderem Künstler wie Folkshile, Krautschädl, Lou Asril, Musiker der Bands Bilderbuch,

Parov Stelar und Lemo die Schulbank gedrückt haben. Neben dem Unterrichten spielt er noch in den Bands PAUL!, Sterns Soul H, FOW und dem Bookie Mountain Jazz Trio Schlagzeug, und produziert im eigenen kleinen Tonstudio Musik und beschäftigt sich mit Video-Schnitt. „Der Music Award Steyr motiviert Bands in der Region, sich einer breiteren Öffentlichkeit zu

präsentieren. Der Hauptpreis, ein Musikvideodreh, ist eine tolle Sache, da dies doch eine sehr kostspielige Angelegenheit im Vergleich zu Musikproduktion ist. Die Förderung junger Musiker und Musikerinnen ist mir seit jeher ein großes Anliegen, so unterstütze ich gerne diese Initiative und hoffe auf rege Beteiligung.“, so Buchberger.Mit dem Music Award Steyr initiiert von der Werbe- und Filmagentur Werbeberg in Kooperation mit der Eventagentur Highjump und Kern Musikinstrumente wurde ein Projekt gegründet, das aufstrebende Musiker*innen aus der Region Oberösterreich fördern soll.



MAS – was ist das?

Music Award Steyr fördert aufstrebende Musiktalente aus der Region Oberösterreich. Beim Musik Award Steyr können Musiker*innen aus Oberösterreich einen eigenen Song einreichen

und nehmen an einem Publikums-Voting und einer Fachjurybewertung teil. Der Gewinner erhält attraktive Preise, die langfristig nützlich sind. Der Hauptpreis beinhaltet ein Musikvideo mit dessen Planung und Ausführung und einen Live-Auftritt im Rahmen des Steyrer-Stadtfestes.



Was bringt das?

Dadurch ergibt sich auch ein Mehrwert für die Region OÖ: durch zB. Pop-Up Konzerte und andere Live-Veranstaltungen oder Livestreams wird das lokale Leben gefördert. Die Gewinner*innen erhalten attraktive Preise, die langfristig für sie wertvoll sind – wie etwa beim MAS20 ein professionelles Musikvideo.



Wer kann mitmachen?

Bands, Singer, Songwriter, etc. bewerben sich mit einem bereits aufgenommenen, eigenen Song und einem kleinen Vorstellungsvideo. Anschließend finden ein Publikums-Voting und ein

Jury-Voting statt. Einreichungen aus ganz Oberösterreich werden angenommen, wenn zumindest ein Bandmitglied aus Oberösterreich ist.



Wann?

Einreichphase für Musiker*innen Bis 20. September 2022

Publikumsvoting 21. bis 30. September 2022

Juryvoting 1. Oktober 2022

Bekanntgabe 1. November 2022

Prämierung 11.November 2022

