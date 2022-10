Kultur & Society

Streetwork Steyr: 26 Jahre wert­volle Jugend­arbeit

STEYR. Streetwork Steyr feierte sein 26-jähriges Bestehen mit einem Fest am 6. Oktober in der Streetworkstelle am Resthof. Es war ein Fest der Generationen, bei dem Jugendliche und KooperationspartnerInnen gemeinsam feierten ...

Begrüßt wurden die Gäste von Vizebürgermeister Dr. Michael Schodermayr, Manfred Humer (Vorstand Verein ISI) und David Hinderling (Geschäftsführung Verein ISI). Nach einem Luftballonstart, begleitet von Landesrätin Birgit Gerstorfer, wurde ein von Jugendlichen durchgeführtes und von einer Streetworkerin begleitetes 2nd Hand-Projekt und die Ergebnisse von Stadtteilbegehungen vorgestellt. Streetworkerinnen waren mit Jugendlichen im Alter zwsichen 13 und 24 Jahren unterwegs, die besondere Erlebnisse erzählten, während sie den Streetworkeinnen die Plätze zeigten, die sie mit diesen Erlebnissen verbinden. Das Projekt wurde dokumentiert und fotografisch festgehalten. Untersützt wurde Streetwork bei diesem Projekt von Schülerinnen der HLW Steyr.

Der restliche Abend stand unter dem Motto „meet and talk“ und gab Anlass und Möglichkeit, sich bei Gesprächen zu begegnen, in der Fotobox lustige Fotos zu machen und sich auszutauschen.

Das Streetwork-Team in Steyr, bestehend aus Astrid Immler, Alfred Haslinger (Steyr-Mitte), Marlene Stoubenfol und Vladimir Mošet (Steyr-Resthof) hat pro Jahr ca. 600 Kontakte zu Jugendlichen mit unterschiedlichen Themen und Anliegen. Das Aufsuchen der öffentlichen Jugendräume, Soforthilfe bei Krisen, langfristige Beratung und Unterstützung, Freizeitangebote sowie Vernetzung und Austausch mit SystempartnerInnen sind die wesentlichen Schwerpunkte der Streetwork-Arbeit. Zielgruppe sind Jugendliche im Alter von 12 bis 25 Jahren.

„Die Jugendlichen kommen mit einem überfüllten Rucksack voll Themen zu uns und Stück für Stück versuchen wir mit ihnen, diesen leichter zu machen“. Das war vor 26 Jahre so, das ist heute so“, sind sich die StreetworkerInnen einig.