I Love Austria-Feier im Café Pavil­lon am 25. Oktober

STEYR/MÜNICHHOLZ. Das Café Pavillon in Münichholz feiert am Dienstag, 25. Oktober unter dem Motto "Rot Weiß Rot" den Österreichischen Nationalfeiertag und den Geburtstag vom Chef. Gemäß dieser Vorgabe gilt es einen Abend lang den Kopf abzuschalten, sich zurückzulehnen und den Moment festzuhalten ...

Keine Sorgen, keinen Alltag oder Zukunftsangst, sondern einfach nur das Leben genießen. Für das volle Paket an Entertainment ist mit Jule & Band (20 Uhr) gesorgt, denn es geht nur um pure Ausgelassenheit auf höchstem Niveau. Zum Geburtstag von Chef gibt es Kesselgulasch für alle Gäste gratis.

Jule & Band sind fünf routinierte Musiker, die sich vor 10 Jahren zusammengefunden haben, um Rock, Country und Austropop Hits wieder neu aufleben zu lassen. Jule & Band führt sein Publikum zurück in die 60er, 70er ,80er und 90er Jahre und lässt Erinnerungen aufleben an fast schon vergessene Erlebnisse, wie die erste große Liebe, vielleicht auch an Jugendsünden und bringt so seine Zuhörer zum Mitsingen, Mitklatschen, Tanzen und vielleicht auch zum Träumen.

WANN: 25. Oktober. 2022, ab 17 Uhr, Livemusik ab 20 Uhr

WO: Café Pavillon, Hans-Wagner-Straße 4a, 4400 Steyr Münichholz