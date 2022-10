Kultur & Society

Gedenk­feier und Gedenk­konzert an das November­pogrom

STEYR. Vor 84 Jahren, am 9. November 1938, inszenierten die Nationalsozialisten ein Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung. Die Gedenkfeier am Jüdischen Friedhof erinnert an die Opfer der Verbrechen der Nationalsozialisten ...

Mittwoch, 09. November 2022

AB 17.00 UHR am Jüdischen Friedhof Steyr

Begrüßung: Mag. Karl Ramsmaier – Mauthausen Komitee Steyr

Biographische Spuren

Gedenkrede: Johannes Neuhauser – Psychotherapeut und Journalist

Kranzniederlegung – Gedenkminute

Musik: „zwo3wir“

Die männlichen Teilnehmer werden gebeten, nach jüdischem Brauch am Friedhof eine Kopfbedeckung zu tragen. Die Parteien, Vereine und Organisationen werden gebeten, sich mit Kränzen an der Kranzniederlegung zu beteiligen.

AB 19.00 UHR im Alten Theater Steyr

Konzert: „Shoah und Musik“

Barbara Wincor, Violine. Stephanie Summer, Violine. Raphaela Pachner, Viola Ida Leidl, Violoncello.

Eintritt: VVK 20 Euro / AK 25 Euro

Vorverkauf: Buchhandlung Ennsthaler, Steyr - Stadtplatz 26, Di–Fr 9.00–18.00 Uhr, Sa 9.00–13.00 Uhr & Dominikanerhaus, Steyr – Grünmarkt 1 Mo–Fr 8.30–12.00 Uhr

Bei der Veranstaltung gelten die aktuellen COVID-Bestimmungen.

"Kunst ist Ausdruck. Von Gefühlen, von Menschlichkeit, von Individualität. Von Grundrechten, die die Nationalsozialisten während der Zeit des Holocaust so vielen Bevölkerungsgruppen vorenthielten. Am 9. November erinnern wir uns an das Schreckliche, das besonders der jüdischen Bevölkerung angetan wurde, aber auch an Dinge, Musikstücke und Literaturwerke, die von Menschen geschaffen wurden, die viel zu früh auf brutale und unmenschliche Weise aus ihrem Leben gerissen wurden."

Veranstalter: Mauthausen Komitee Steyr

Mitveranstalter: Dominikanerhaus Steyr – Museum Arbeitswelt Steyr

Fotos: Mauthausen Komitee Steyr