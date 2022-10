Kultur & Society

Bridg­ing the Gap in der Rat­haus-Galerie Steyr

STEYR. Bei der sechsten Kovid21art Gruppenausstellung in der Rathaus-Galerie Steyr (Stadtplatz 27) mit dem Thema „Bridging the Gap“ (dt. die Kluft überbrücken) zeigen 32 Künstlerinnen und Künstler ihre Werke zur Frage: Kann Kunst Spaltungen, Klüfte und Brüche in der Gesellschaft verbinden?

Erstmals sind neben den Werken A5-Texte als erweiterte Informationsebene zu sehen. Die Künstlerinnen und Künstler kommen unter anderem aus Bayern, Vorarlberg, Wien, England, Holland und dem Iran. Am Donnerstag, den 13. Oktober 2022, 14 Uhr, wird die Ausstellung eröffnet. Zur Ausstellung spricht die Kunsthistorikerin und Kuratorin Mag. Marlene Elvira Steinz. Für die Stadt Steyr begrüßt die Kulturreferentin Mag. Katrin Auer die Gäste.

Die Ausstellung ist in den Gängen des 1. und 2. Obergeschoßes des Steyrer Rathauses montags, dienstags, donnerstags 8 bis 16 Uhr sowie mittwochs und freitags von 8 – 12 Uhr bis 15. Februar 2023 kostenlos zu sehen.

