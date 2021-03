Leserbriefe

Dichte Verbauung am Tabor? Ja, bitte!

GASTKOMMENTAR. Vorneweg: Ich bin dankbar dafür, dass sich die Stadt Steyr in Sachen Raumordnung und Städteplanung kein Beispiel an den Gemeinden im Umkreis von Steyr nimmt. In Steyr entstehen am Tabor zentrumsnahe Wohnungen. Die Bauweise sei „zu dicht“, kritisiert die städtische ÖVP. Der Spaßverderber merkt an: ...

Das liegt daran, dass die ÖVP nicht weiß, dass die Grundstückspreise in bester Lage am Tabor keine großzügige Parzellierung für schmucke Einfamilienhäuser zulassen. Außer man hofft darauf, dass sich Bill Gates oder der Scheich von Dubai am ehemaligen Kasernengelände ein Häuschen hinstellt. Ich bin froh, dass am Tabor leistbare Wohnungen entstehen. Dort werden Familien einziehen, die eine Stadt wie Steyr und Wohnungen in zentrumsnaher Lage zu schätzen wissen. Wer in einer Stadt lebt, der weiß, dass er das Angebot von Grünfläche und leistbarem Wohnraum abzuwägen hat. Einen Anspruch auf einen Grünstreifen rund um die eigene Wohnung gibt es für Städter nicht, weder in Bombay, New York oder Steyr.

Wer in einer Stadt wie Steyr lebt, der weiß auch und hat das Glück, dass es keinen Mangel an städtischen und stadtnahen Grünoasen gibt: Schlosspark, Münichholzer Wald, Stadtgutteiche, Steyrer Au. Das Tolle an Steyr – im Vergleich zu New York und Bombay: Wer in Steyr zwei Beine hat, der ist in wenigen Minuten in einer grünen Oase.

Wie eine Bebauung aussieht, die „weniger dicht“ ist als am Tabor, der darf einen Blick in die von nachhaltiger Weitsicht geprägten und von der ÖVP dominierten Gemeinden im unmittelbaren Umland von Steyr werfen. Wer dort vor 20 Jahren ein Häuschen im Grünen erbaute, der findet sich heute im Grauen wieder. Die Verhüttelung auf den aussichtsreichen Hügeln rund um Steyr nimmt bizarre Ausmaße an. Das darf den Menschen nicht vorgeworfen werden, die der Chimäre des „Häuschens im Grünen“ gefolgt sind. Den Politikern dort, die ehemalige Kuhweiden sehr großzügig zu Baugründen umwidmen, denen darf das vorgeworfen werden. Sie schaffen auf den Wiesen de facto weitläufige Städte, aber leider ohne Infrastruktur.

Das zahlt sich aus für die Gemeindekasse, es geht aber zu Lasten der Stadt Steyr, auf deren Infrastruktur sich die Bewohner natürlich verlassen können. Die Siedlungen im Speckgürtel sind längst Ansiedlungen, die sich wie eine Stadt anfühlen, die Annehmlichkeiten einer Stadt aber nicht bieten. Wer am Tabor in eine Wohnung zieht, springt schnell über die Straße in das nächste Geschäft, wenn er am Abend bemerkt, dass der Essig für den Salat ausgegangen ist. Im Speckgürtel mit der so wunderbar lockeren Bebauung heißt das Ungemach: Sich ins Auto setzen zu müssen und eine kleine Reise in die Stadt antreten zu müssen.

Lange Rede, kurzer Sinn: Die ÖVP der Stadt, die ich durchaus schätze, ist gut beraten, die Kirche in den jeweiligen Dörfern zu lassen, wenn über die Stadt und städtische Wohnkonzepte geredet wird. Aschach, St. Ulrich und Waldneukirchen sind jedenfalls keine Vorbilder für Steyr.

Ein Gastkommentar von Christian Kreil.

Christian Kreil („Stiftung Gurutest“) schreibt seit drei Jahren rund um Esoterik, Verschwörungsplauderei und Pseudomedizin. Am 15. Februar erscheint sein Buch "Fakemedizin".

