Leserbriefe

Das Risiko der Impfung, bin ich meinen Mitmenschen schuldig!

LESERBRIEF. Bei der Impfung gab es kein Zaudern für mich. Nebenwirkungen und Risiken gibt es immer. Der Nutzen überwiegt und ist viel zu hoch, als dass wir diese fantastische Errungenschaft der Menschheit auf der Ersatzbank lassen könnten. Während auf Indiens Straßen die Leichen brennen, gibt es hierzulande immer noch Leugner und Verharmloser ...

Es war schon wöchentliche Routine. Alle 48 Stunden zur Corona-Testung. Wie einfach es doch war und immer noch ist. „Österreich testet“ anklicken, Standort und Zeit für die Testung aussuchen und buchen. 15 Minuten Zeitaufwand. 15 Minuten, um mit einem guten Gefühl zur Arbeit gehen zu können, um mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, einkaufen zu gehen oder Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Selbstredend mit Maske und Abstand.

Und gestern die Impfung. Auch hier von der Registrierung bis zur Anmeldung bis zur Durchführung alles bestens organisiert. Auch hier gab es kein Zaudern für mich. Mögliche Nebenwirkungen und Risiken gibt es immer, der Nutzen ist weitaus höher diese Errungenschaft des Menschen anzuwenden.

Ich bin es meinen Mitmenschen einfach schuldig mitzuhelfen, die Pandemie einzudämmen, zu bekämpfen und zu besiegen. Ich will wieder so leben können, wie vor der Pandemie. Alles echt easy… bei uns!

Dann flimmert da dieses Bild über den Fernsehschirm. Menschen, die am nackten Boden liegen, im Staub der Straße, manche die vor ein Meter langen Flaschen aus Metall hocken, die aussehen wie überdimensionale Gaskartuschen, Schläuche mit Masken vor die Nase haltend. Menschen, die andere Menschen auf Tragbahren vorbeitragen, keine Abstände einhaltend, weil es zu viele Menschen auf einmal sind die versorgt werden müssen.

Nicht einmal babyelefantengroße Abstände. Und dass im Land der Elefanten. Indien. 350.000 Menschen mit dem Virus infiziert … an einem Tag … an nur einem einzigen Tag! Die Kamera zeigt keine Bilder von Intensivstationen, ja nicht einmal von Krankenhäusern. Zumindest nicht so wie wir sie kennen: hygienisch, steril, bestens ausgerüstet. Weil es sie in Indien nicht gibt! Nicht für die große Anzahl derer, die sie dringend brauchen würden. Und die überdimensionalen Gaskartuschen, sind Sauerstoffflaschen, rudimentär bestückt mit einem Schlauch und einer Maske, an der abwechselnd Menschen deren Lungen vom Virus geschädigt wurden, etwas Sauerstoff saugen dürfen. Nicht auf einem Intensivbett, nicht einmal auf einem sauberen Krankenhausbett, versorgt von Ärzten/innen und Pflegepersonal, sondern mitten auf der Straße, unter freiem Himmel. Irgendwo in Indien.

Für uns sind solche Verhältnisse nicht vorstellbar und doch sind sie Realität. Wie gesagt, nicht bei uns. Weil bei uns alles gut funktioniert und vorhanden ist.

Nur den ewigen Nörglern und Besserwissern ist alles zu lasch. Zu wenig schnell geforscht, fabriziert, verkauft, geliefert. Sie wollen gebeten werden, zu den Teststationen zu kommen, gefragt, welcher Impfstoff serviert werden darf. Oder „wart ma lieber nu a bisserl“, bis noch ein paar Millionen andere Menschen geimpft worden sind, damit man ganz sicher sein kann, dass der Impfstoff auch wirklich wirkt, keine Nebenwirkungen und Langzeitschäden verursachen wird.

Viele vergessen so scheint es, dass nicht nur wir in Österreich von den Corona-Viren heimgesucht werden. Und auch wie schnell es gehen kann, dass ein Virus die gesamte Welt lahmlegt. Die würde ich jetzt alle gerne und auf der Stelle nach Indien zur Bewusstseinsbildung schicken, mit ihrem „Besserwisserherumgejammere“.

Wir wissen aber auch wie wir es vermeiden könnten, dass es sich so schnell ausbreiten kann. Die Betonung liegt auf „könnten“, denn es gibt noch zu viele die sich querlegen und die Existenz von derart gefährlichen Viren und deren Mutationen schlichtweg verleugnen. Für sie sind die Maßnahmen zur Bekämpfung die Gefahr für die Menschen, nicht das Virus selbst. Welch‘ hirnverbrannte Vorstellung. G‘scheitlinge und selbsternannte Experten findet man dieser Tage an jeder Ecke.

Am Ende soll dieser Artikel eine aufrichtige Danksagung an all jene sein, die sich so engagiert für die Menschen einsetzen. Viel zu wenig wird über diesen Einsatz gesprochen. Wie selbstverständlich jede Maßnahme angenommen wird. Denken wir an den Beginn, an die Forderung, dass jeder österreichische Staatsbürger mit einer Maske ausgestattet wird, kostenfrei natürlich. Das Einrichten von Teststraßen, Gratistestungen aller Orts, Bereitstellung von Desinfektionsmittel, Gratistests zur Abholung und vieles mehr. Und selbstverständlich auch die Impfungen. Wer von uns macht sich schon wirklich Gedanken, wie das alles organisiert und umgesetzt wird. Alles wollen wir gleich und möglichst schnell. Und ganz schnell sind wir mit Kritik an den Maßnahmen, am zu langsamen Umsetzen, am Bestellen von Impfdosen.

Wer nimmt schon wahr, dass es in Wahrheit sehr gut funktioniert bei uns? Die Einrichtungen zur Onlineanmeldung, das Apothekenpersonal, das sich jetzt auch um die Testungen zusätzlich annimmt, die Mitarbeiter von Rotem Kreuz, der Feuerwehr, anderen Blaulichtorganisationen, Bundesheer und die vielen Freiwilligen, die seit Monaten tagtäglich an den Teststationen und jetzt auch an den Impfstationen von früh bis spät Dienst versehen. Österreichweit nahezu flächendeckend. Vom Zeitaufwand abgesehen, setzten und setzen sie sich auch täglich der Gefahr einer Ansteckung aus. Von ÄrztenInnen und Pflegepersonal die sich unermüdlich, teilweise fast rund um die Uhr um die Erkrankten kümmern ganz zu schweigen. Und auch wenn wir ihre Vorgaben und Maßnahmen nicht immer verständlich erschienen, nicht zuletzt die Politiker!

Ihnen allen, gebührt unser Dank und Respekt für ihren Einsatz zur Bekämpfung der Pandemie!

Ein Leserbrief von marion.mondsee