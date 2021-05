Leserbriefe

Lieber g‘sund und g‘impft einen G’spritzen genießen als zu Hause zu verdrießen!

GASTKOMMENTAR. Am Mittwoch sperren die Wirtshäuser auf, die Gelegenheit sollten wir uns nicht entgehen lassen. Endlich kann man wieder Freunde treffen und anstoßen aufs Leben und auf die Unbeschwertheit, die hoffentlich bald folgt. Dass ich beim Begrüßen auf die Wange-an-Wange-Bussi-Bussi-Zeremonie verzichten muss, ...

die unheilvoll vor ein paar Jahrzehnten und ausgehend von den Schickimicki-Regionen des Landes bei uns Einzug hielt, das fällt mir gar nicht schwer. Dass ich eine Maske tragen muss, wenn ich aufs Klo gehe, das schaffe ich, ich bin da eine Minute lang sehr tapfer. Was mir wirklich Kopfzerbrechen bereitet: Schaut der Wirt nach der langen Pause beim Zapfen darauf, dass der Schaum am Bier nicht schon beim Servieren zusammenfällt. Ich habe da meine Prioritäten.

Es gibt Leute, die haben andere Prioritäten. Auf der Facebook-Seite eines Wirts meines Vertrauens kündigen Maskenmuffel missmutig an, dass der Wirt sie künftig als Gast abschreiben könne, wenn er auf der Maske bestehe. Dass sich diese Leute auch nicht impfen lassen werden, schreiben sie dann auch gleich drunter. Und natürlich werden sich sie auch nicht testen lassen, denn das ist unzumutbar, widerspricht den Menschenrechten und es ist obendrein urgefährlich. Das muss man wissen! Mir fällt dabei immer die Geschichte ein mit dem „Hirnwasser“, das angeblich austritt, wenn einem ein Tester mit den Stäbchen in die Nase fährt. Und dann frage ich mich, bei welcher Gelegenheit die Testverweigerer ihr Hirnwasser verloren haben. Stolperten sie bei einem „Sonntagsspaziergang“ über ihre eigenen Beine? War das Bio-Chili vom Netzwerk.Steyr zu scharf?

Mein Vorschlag an die Impf-, Test und Verantwortungsverweigerer: Bleibt wirklich zu Hause! Zumindest, bis der ganze Sch… vorbei ist. Wir erledigen sogar das für Euch, wir lassen uns impfen und schauen drauf, dass wir nicht infektiös in der Gaststube sitzen und andere Leute anstecken. Wir stoßen darauf an mit einem G’spritzten oder mit einem Bier und wir sagen: G’sundheit!

Ein kurzes „post scriptum“: Wer als Impf- und Testverweigerer Gleichgesinnte sucht, der wird auf der Webseite „Animap“ fündig. Hier finden sich allerlei Schamanen, Ärzte und ein paar Läden und Wirtshäuser, die sich nicht um Impf- oder Testzeugnisse kümmern wollen. Steyrer Gastronomen findet man dort glücklicherweise nicht, ein paar motivierte Unternehmen aus der Region allerdings legen offenbar Wert darauf, als Seuchenfreunde gelistet zu werden.

Mein Vorschlag an alle Steyrer Wirte, denen meine Anwesenheit nicht wichtig ist: Tragt Euch bitte dort ein. Es wäre auch ein Service für alle Bürger, die Wert auf Verantwortung legen und die am Mittwoch damit beginnen, sich zumindest ein Stück Lebensfreude zurückzuerobern.

Ein Gastkommentar von Christian Kreil.

Christian Kreil befasst sich seit Jahren mit Verschwörungsplaudereien und Pseudomedizin. In seinem eben erschienen Buch „Fakemedizin“ thematisiert er unter anderem die Verharmlosung von Covid-19, Impfgegner und haltlose Heilversprechen von Ärzten und Scharlatanen.

Der Inhalt dieses Leserbriefes wurde von der Redaktion nicht auf Richtigkeit und/oder Vollständigkeit geprüft und stellt nicht notwendiger Weise die Meinung der Redaktion dar. Für Rückfragen stehen wir per Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! jederzeit zur Verfügung.