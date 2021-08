Leserbriefe

Leserbrief: Klimawandel - Was braucht ihr noch, um zu verstehen?

LESERBRIEF. Neulich veröffentlichte der IPCC einen wissenschaftlichen Bericht über die Situation unseres Klimas. Ich gebe zu, alleine dieser Satz verleitet wahrscheinlich viele zum Weiterblättern. Ich bitte Sie aber diesem Impuls nicht nachzugeben und verspreche, es kurz und unkompliziert zu machen ...

Stark vereinfacht steht drinnen, dass wir noch eine kleine Chance haben, dass die Menschheit, also unsere Kinder überleben. Dass unsere Kinder wegen der Klimakrise sterben, ist wesentlich wahrscheinlicher, als diese Chance, das Ruder noch herumzureißen.



Das ist jetzt für mich nicht neu, dieses Wissen ist vielmehr der Hauptgrund für meinen jahrelangen Kampf.



Was mich verwundert, nein, was ich halt absolut nicht verstehe, ist, dass es in diesem Land Mütter und Väter gibt, die nicht für eine lebenswerte Zukunft ihrer Kinder kämpfen wollen. Pandemie, Naturkatastrophen aller Art, was braucht ihr noch, um zu verstehen?



Ich flehe euch an, für meine, aber auch für eure Kinder: Steht endlich auf und tut was!



Mit eurem täglichen Verhalten, dem Abwählen von offenkundig unfähigen Regierungen, aber auch damit, für kompromisslosen Klimaschutz auf die Straße zu gehen, verhindert ihr den vorzeitigen Tod eurer Kinder. Und das ist doch das Mindeste, was man als Eltern für seine Kinder tut.



Ein äußerst verängstiger Vater aus Steyr!

J.H.