Newsblog

Diskussion um Deponie mitten in Sierning geht weiter

SIERNING. Vertreter der Bürgerinitiative „Keine Deponie mitten in Sierning“ und Bürgermeister Manfred Kalchmair in Begleitung von Vertretern aller Fraktionen des Sierninger Gemeinderates wurden von Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer empfangen, um die Situation ...

bezüglich der durch die Firma Hasenöhrl beantragten Baurestmassendeponie zu besprechen und Informationen über den Stand der Dinge zu erhalten.

Unterstützung in ihrem Anliegen erhielt die Bürgerinitiative seitens der drei anwesenden Nationalratsabgeordneten der Region Gerhard Deimek (FPÖ), Johann Singer (ÖVP) und Markus Vogl (SPÖ). Es ist sehr begrüßenswert, dass über die Parteigrenzen hinweg zusammengearbeitet und auch seitens der Bundespolitik Rückhalt geboten wird, freut sich die Bürgerinitiative.

Es ist nicht vertretbar, dass nur wenige Meter von Wohngebieten entfernt und mitten im Gemeindegebiet von Sierning liegend, eine Deponie mit Ablagerung von Problemstoffen (Asbest, Schlacke usw.) genehmigt wird. Bei der Wahl des Deponiestandortes müssen laut Deponieverordnung die „Entfernungen von der Deponiebegrenzung zu Wohngebieten und auch zu Erholungsgebieten“ berücksichtigt werden. Es gibt in ganz Oberösterreich (z.B. Ternberg, Klaus, Thann) keine Baurestmassendeponie, die in unmittelbarer Nähe zu Wohngebieten liegt.

Dies zeigen auch schon andere Beispiele in Österreich, wie z.B. Schwoich in Tirol oder Weisskirchen in der Steiermark, wo ebenfalls tausende Unterschriften gegen ein ähnliches Vorhaben gesammelt wurden. „Die Bevölkerung lässt sich nicht mehr gefallen, dass Umwelt und Lebensraum wirtschaftlichen Interessen geopfert wird. Es gibt unzählige Standorte die besser geeignet sind als dieser mitten im Ort!“

Die Forderung, dass im Abfallwirtschaftsgesetz die Bestimmung aufgenommen wird, die einen Mindestabstand von Deponien zu Wohngebieten von mindestens 300 Metern und mehr vorschreibt und vor der Bewilligung einer neuen Deponie eine verpflichtende regionale Bedarfsprüfung durchzuführen ist, wurde seitens aller Anwesenden unterstützt und bestätigt.

„Es kann nicht sein, dass im Mineralrohstoffgesetz - z.B. bei Schottergewinnung – ein Mindestabstand von 300 Metern vorgeschrieben ist, und in der Logik folgend bei einer Befüllung einer solchen Schottergrube keine entsprechende Entfernung vorgeschrieben ist“, waren sich alle Anwesenden einig.

Die drei Nationalratsabgeordneten haben nochmals ihr Versprechen erneuert, nach Bildung einer neuen Regierung gemeinsam einen diesbezüglichen Antrag im Parlament einzubringen, damit die Errichtung von Deponien in unmittelbarer Nähe zu Wohngebieten nicht mehr möglich ist.

Nicht nur die Entfernungsfrage der Baurestmassendeponie in Sierning, sondern auch die Standortfrage mitten in einem sensiblen Grundwassergebiet, wobei gerade in Zeiten des Klimawandels jedes Grundwasservorkommen als höchstes Gut für unser zukünftiges Leben zu sichern ist, sprechen gegen eine Genehmigung dieser Deponie. Dies wurde auch in der Stellungnahme des „Wasserwirtschaftlichen Planungsorgans des Amtes der Oö. Landesregierung“ bestätigt.

„Wir werden weiterhin mit aller Vehemenz unsere Sichtweise mit breiter Unterstützung der Sierninger Bevölkerung – in nur einem Monat kamen über 2500 Unterschriften zusammen – vertreten und auch, wenn notwendig in der Öffentlichkeit einfordern!“, so die Sprecher der Bürgerinitiative.