Sturm, Brand und Schitzelsemmlen

NEUZEUG. Für die Freiwillige Feuerwehr Neuzeug-Sierninghofen war das letzte Wochenende ein sehr einsatzintensives. Am Samstag (14.12), standen zwei Sturmeinsätzen ...

am Plan, weil Bäume die Straße blockierten und entfernt werden mussten

. „Brand Wohnhaus“ lautete der Alarmtext dann am 15.12. um 11:05 Uhr für die vier Sierninger Feuerwehren Hilbern, Neuzeug-Sierninghofen, Sierning und Pichlern. Im Ortsteil Neuzeug hatte eine Hausbesitzerin einen Kochtopf am Herd vergessen, was zu einer starken Rauchentwicklung im Gebäude führte. Der Atemschutztrupp Neuzeug hatte die Situation rasch unter Kontrolle und es konnte bald „Brand aus“ gegeben werden. Die Feuerwehr führte entsprechende Belüftungsmaßnahmen durch.

Neben den Einsätzen waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Neuzeug-Sierninghofen noch am Neuzeuger Dorfadvent vertreten, und verpflegten dort die Besucher mit Schnitzelsemmeln.