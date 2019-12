Newsblog

1,56 Promille: Alko­lenker verur­sacht Auf­fahr­unfall

KIRCHDORF. Eine 44-jährige Frau aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems fuhr mit ihrem Pkw am 18. Dezember gegen 20:25 Uhr auf der Kremsmünsterer Straße Richtung Ried im Traunkreis. Bei der Kreuzung Pesendorf in Ried im Traunkreis bremste sie ihren Wagen ab, ...

um rechts Richtung Weigersdorf abzubiegen. Der nachkommende Autolenker, ein 47-jähriger rumänischer Staatsbürger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem Auto der 44-Jährigen hinten auf. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Feld zum Stillstand.

Die 44-Jährige wurde leicht verletzt und mit der Rettung ins LKH Kirchdorf eingeliefert. Ein bei dem 47-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.