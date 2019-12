Newsblog

Schwerer Verkehr­sunfall mit fünf Verletzten auf der B122

SIERNING. Zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und insgesamt fünf verletzten Personen ist es heute (21. Dez.) gegen 15:05 Uhr auf der der Voralpenbundesstraße B 122 im Gemeindegebiet von Sierning gekommen ...

Ein 22-jähriger Mann aus Steyr fuhr mit seinem Pkw auf der B122 im Gemeindegebiet von Neuzeug in Richtung Steyr. Auf dem Beifahrersitz saß sein 16-jähriger Bruder. Bei Straßenkilometer 38 musste er sein Fahrzeug wegen eines vor ihm fahrenden Geländewagens stark abbremsen. Der Pkw kam ins Schleudern, geriet auf die linke Fahrbahnseite und stieß frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 20-jährigen Mann aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems. Ein hinter dem Pkw des 20-Jährigen ebenfalls in Richtung Sierning nachfahrender 21-jähriger Steyrer musste seinen Pkw stark abbremsen, lenkte nach rechts aus und prallte gegen die Straßenböschung.

Der 20-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und mit schweren Verletzungen ins LKH Steyr eingeliefert. Seine 41-jährige Beifahrerin und ihre 14-jährige im Fond des Pkw mitfahrende Tochter erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden ins UKH Linz eingeliefert. Der 22-Jährige und sein 16-jähriger Bruder wurden leicht verletzt, sie nahmen vorerst keine ärztliche Hilfe in Anspruch.

Zum Zeitpunkt des Unfalles regnete es stark. Der Motor des Pkw des 22-Jährigen wurde samt Getriebe aus dem Fahrzeug geschleudert und kam ca. 10 m von der Fahrbahn entfernt in der angrenzenden Wiese zu liegen.

Beim Unfall waren die Feuerwehren Neuzeug-Sierninghofen, Sierning und Pichlern im Einsatz. Das Rote Kreuz war mit dem NEF Steyr und den Sanitäts-EW aus Sierning, Steyr und Enns vor Ort. Die Voralpenbundesstraße B 122 war bis 17:00 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.