Newsblog

Die e-steyr Redaktion wünscht Frohe Weihnachten!

STEYR. Die e-steyr Redaktion wünscht allen Lesern ein frohes Weihnachtsfest und erholsame Feiertage. Wir sagen danke für die Treue im abgelaufenen Jahr ...

und verabschieden uns in eine kurze Weihnachtspause, in der wir nur eingeschränkt im Dienst sind. Am 2. Jänner starten wir wieder durch, und freuen uns auf ein ereignisreiches Jahr 2020.

Ihre e-steyr Redaktion