Klein­trans­porter landete in den Bäumen

PIEBERBACH. Zwei Feuerwehrmänner wurden am Morgen des 19. Dez. zu Ersthelfern bei einem schweren Verkehrsunfall in Pieberbach. Die zwei Florianijünger waren um 05.00 Uhr mit dem Pkw auf der Schiedlbergerstraße unterwegs, als sie Lichter eines auf der Seite liegenden Kleintransporters bemerkten ...

Sie hielten sofort an und sahen, dass das Fahrzeug von der Straße abgekommen und in die Bäume gekracht war. Sie fanden eine Person, die neben dem Fahrzeug lag und ein weiteres Verletzen der noch im Kleinbus eingeklemmt war. Sie setzten sofort die Rettungskette in Gang und alarmierten die Einsatzkräfte, die wenig später am Unfallort eintrafen und die eingeschlossenen Personen aus dem Fahrzeug befreiten.

Die Unfallopfer wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Linz und LKH Steyr eingeliefert. Der Kleinbus wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Für die Dauer der Aufräumarbeiten war die Straße in beiden Richtungen gesperrt. In Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Piberbach, Neukematen, Neuhofen an dem Krem und Schiedlberg.